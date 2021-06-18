Авиасообщение с Турцией могут возобновить с 1 июля

Россия может возобновить авиасообщение с Турцией с начала июля, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

«В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в Турецкой республике изучается вопрос о снятии введенных ранее ограничений на регулярное и чартерное сообщение с Турцией в первых числах июля», - рассказал собеседник издания. Он уточнил, что окончательное решение примет оперативный штаб после оценки всех рисков. При этом у авиакомпаний будет примерно 10 дней для подготовки к перелетам, рассказал источник.

«Авиакомпании получат как минимум 10 дней на то, чтобы подготовить воздушные суда и сформировать расписание», - сказал собеседник агентства.

Ограничения на полеты в Турцию были введены Россией с 15 апреля из-за сложной эпидемиологической ситуации в республике. Настоящие ограничения будут действовать до 21 июня включительно.

