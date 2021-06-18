Сергей Миронов: «Для базового дохода потребуется 17,5 трлн — второй бюджет страны»

Тему безусловного (или гарантированного) базового дохода обсуждают уже не первый год. В последнее время идея его введения начала вновь набирать популярность — в основном, на фоне предстоящих выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года.

Буквально на днях с предложением о безусловной выплате всем россиянам выступили депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду». Они намерены летом текущего года внести в Государственную думу законопроект о «Справедливом базовом доходе», предусматривающий поэтапное выполнение программы по обеспечению каждого гражданина России ежемесячной выплатой в размере 10 тыс. рублей без каких-либо условий, что называется, «по факту рождения».

По словам председателя партии Сергея Миронова, первый этап планируется начать в 2022 году. Сначала выплаты будут адресованы наиболее нуждающимся гражданам. В перспективе же базовый доход смогут получать все граждане России.

Наблюдатели полагают, что момент внесения законопроекта и само его название, явно отсылающее к названию партии, намеренной внести его в Думу, дают все основания считать инициативу справороссов предвыборной. Кстати, и сам Миронов отметил, что внесение законопроекта попадает на закрытие сессии, поэтому его судьба будет зависеть уже от депутатов нового, восьмого созыва Госдумы.

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Впрочем, как уже было отмечено выше, «Справедливая Россия — За правду» не стала первой партией, пытающейся использовать очевидно популистский инструмент безусловного базового дохода в своих предвыборных интересах. Еще раньше, осенью прошлого года, о гарантированном базовом доходе говорил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на совещании о социальных задачах партии. Он предложил в рамках реализации поправок в Конституцию РФ и части Народной программы, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году, выплачивать каждому гражданину России минимальную сумму «независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения».

Однако уже в феврале нынешнего года первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев назвал идею о введении минимального базового дохода неактуальной. Он пояснил, что Медведев имел в виду не выплаты всем россиянам, а адресную социальную помощь.

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Заметим, что в США и других западных странах обещание безусловного базового дохода прекрасно работает как часть предвыборной экономической программы кандидата или партии.

Экономисты и эксперты считают введение безусловного дохода полезной, но на данный момент нереализуемой инициативой. В любом случае введение таких выплат потребует серьезной перестройки налоговой системы и распределения доходов, полагают они.

«По сути, справедливый базовый доход должен стать стимулом для выстраивания новой бюджетной, налоговой, социальной политики», — отметил лидер «Справедливой России».

Если посчитать, что каждому гражданину России будут выплачивать хотя бы 10 тыс. рублей раз в месяц, то сумма получается колоссальной. По данным Росстата, численность постоянного населения России на начало текущего года составила 146,24 млн человек (146 238 185 человек).

На каждого человека, с учетом выплаты в 10 тыс. рублей в месяц необходимо выделить 120 тыс. рублей в год. На реализацию программы понадобится не менее 17,5 трлн в год. Доходы бюджета РФ за прошлый год составили, согласно данным Минфина, 18,7 трлн рублей.

«Речь о новом формате отношений государства и общества, под который мы предлагаем перенацелить всю социально-экономическую систему страны, — рассказал Expert.ru Миронов. — Для того, чтобы реализовать эту идею, потребуется около 17,5 триллионов рублей. По сути, второй бюджет страны. Чтобы это обеспечить, нужно совершенно по-другому формулировать цели развития страны. Нужно поставить во главу угла борьбу с бедностью, справедливое распределение средств в экономике».

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) тоже высказался в том духе, что выплата безусловного базового дохода для каждого гражданина России может стать реальностью, однако это дело перспективы.

«Для начала необходимо повысить производительность труда, чтобы общество могло заботиться о тех, кто по тем или иным причинам не способен работать или не имеет определенных талантов к работе, — говорит эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев. — После повышения производительности труда возможно введение безусловного базового дохода. И еще: такой доход — это своего рода полу-пенсия, полу-социальные выплаты, полу-пособие по безработице. Поддерживать нуждающихся людей необходимо, но так, чтобы это не скатывалось на маргинальные границы».

Беляев считает, что идея базового дохода как помощи нуждающимся вполне реализуема. Но для этого необходимо провести определенную работу: посчитать число нуждающихся, объем выплат, который им может быть выделен, а также основания, на которых будет выплачиваться эта помощь. А безусловный базовый доход в том виде, в котором его предложили в «Справедливой России», не просто бесполезен, но и вреден.

«Выдавать по 10 тысяч всем, просто так, как это было предложено, — абсолютно популистская идея, не имеющая ничего общего с социально-экономическим прогрессом. Откуда взять средства на эту программу? Нужен ли безусловный базовый доход всем? — задается вопросом эксперт. — Перед нами сейчас стоит обратная задача: повышать производительность труда, ВВП, достойную заработную плату. Ресурсов на реализацию безусловного базового дохода нет. Если говорить о помощи, то необходимо выяснить число бедных, коэффициент нуждающихся — в каких объемах, на каких основаниях. А не просто распылять средства как из пульверизатора».

Где же взять деньги на второй бюджет?

«Справедливый базовый доход» требует структурных реформ, постепенной перестройки всей экономики. Именно поэтому партия предложила поэтапную реализацию программы, отметил Миронов.

Способы сформировать второй бюджет страны есть, уверен лидер партии, но для этого необходима политическая воля для соответствующих решений.

Чтобы финансировать программу безусловного базового дохода Миронов предлагает ряд экономических реформ. Отказ от возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) экспортерам сырья принесет в бюджет дополнительные доходы в размере более 2 трлн рублей. Приблизительно на 1,5 трлн рублей пополнит бюджет расширение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и налога на роскошь.

Также председатель партии предлагает «навести порядок в сфере госзакупок», в частности, это предполагает отказ от неконкурентных торгов. По мнению Миронова, это принесет в бюджет еще до 6 трлн рублей. Приведенные программные меры способны увеличить бюджет вдвое, отметил он.

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«Мы также напоминаем о том, что у правительства ежегодно 1 трлн рублей «зависает» в бюджете, его просто не используют, — уточнил Миронов. — Кроме того, около 60 трлн рублей «зависает» в офшорах, эти средства нужно возвращать в Россию и использовать на поддержку населения. На начальном этапе деофшоризация способна дать как минимум 1,5 трлн рублей ежегодно».

Еще одним способом пополнить бюджет станет задействование механизма природной ренты, добавил лидер партии.

«Прямую прибыль от реализации наших природных ресурсов должна получать не только сверхбогатая верхушка, но все граждане страны, — объяснил Миронов. — Кстати, подобный механизм, почти 50 лет прекрасно работает на Аляске. Здесь сформирован фонд, куда идет около трети доходов от продажи нефти, и все жители с 1976 года получают оттуда безусловный базовый доход. В итоге уровень социального неравенства здесь самый низкий из всех штатов США».

«Не учите жить. Помогите материально»

Идея введения безусловного базового дохода не нова, попытки ее реализовать в той или иной мере предпринимаются почти во всех странах мира. И вопрос не только в том, где взять средства на финансирование программы, но и к каким последствиям это может привести.

Одним из таких последствий, по мнению экспертов, может стать разгон инфляции, когда большинство населения бросится сразу же тратить «лишние» деньги. Это резко повысит спрос, а значит и цены — и кончится все еще большей бедностью в стране.

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«Безусловный базовый доход — это огромные деньги. Мало того, что их практически невозможно найти; важнее то, что даже будучи найденными, они уйдут в никуда, не принесут никакой пользы, а кроме того, еще и вызовут недовольство общества, которое посчитает, что ему мало помогли — считает Михаил Беляев. — Так уже было во время пандемии, когда люди получили поддержку, и оказались недовольны».

Кстати, согласно недавнему опросу, который провели специалисты популярного портала по поиску работы, россияне не против безусловного базового дохода, однако хотят получать в таком случае не менее 25 тыс. рублей. Несложный подсчет показывает в таком случае доход на семью с двумя детьми 100 тыс. рублей. Заметим, что в большинстве регионов РФ эта цифра с трудом достижима даже для семей с обоими работающими родителями.

То есть, опрос показывает, что введение безусловной выплаты несет еще и вполне реальный риск снижения у населения желания работать. Многие готовы получать пусть минимальные деньги — и при этом ничего не делать. Это неоднократно подтверждали эксперименты с введением безусловного базового дохода во многих странах мира. Они продемонстрировали два варианта развития событий: одни люди, получая такой доход, стали увереннее себя чувствовать, меньше, но продуктивнее работать, получать образование. Другие же практически полностью свернули социальную активность, живя исключительно на базовый доход.

«На мой взгляд, безусловный базовый доход только расслабит и привьет желание иметь деньги, ничего для этого не делая. С другой стороны, для людей, по каким-либо серьезным причинам действительно не имеющих возможности найти работу, он станет спасательным кругом, — говорит независимый финансовый советник Александра Базак. — У меня большие сомнения на предмет возможности введения программы в РФ, поскольку непонятно, откуда брать средства для ее реализации. Единственный путь —увеличение существующих или введение новых налогов».

Получая базовый доход в 10 тыс. рублей, россиянин вряд ли согласится на работу, оплата за которую немногим выше базового дохода. И это в то время, когда в России наблюдается нехватка работников в определенных сферах — в том числе, дефицит низкооплачиваемой рабочей силы.

«Мы видим, что чрезмерная поддержка оказывает демотивирующее воздействие, — соглашается Михаил Беляев. — Работодатели в регионах уже с трудом могут найти работников даже среди мигрантов — недаром появилось предложение привлекать на рынок труда осужденных».

Когда у человека появляется выбор: получить деньги просто так, или прикладывать какие-то усилия, ходить на работу, слушать претензии начальника — большинство выберет «просто так», считает эксперт. Он уверен также, что выплаты от государства не повысят мотивацию к получению дополнительного образования, повышению профессиональных навыков или поиску лучших условий работы.

Стремление к образованию должно быть у человека внутри. У многих его попросту нет, говорит Беляев. Конечно, нужно помогать тем, кто оказался в тяжелом положении, но это не должно порождать иждивенчество, уверенность в том, что выплаты навсегда и будут всю жизнь, что ничего не надо делать, потому что забота общества гарантирована, подчеркивает он.

За рубежом уже проводились эксперименты по введению безусловного базового дохода. В основном такие выплаты предполагают поднятие дохода до определенного уровня, чтобы гражданин не оказался за чертой бедности. В некоторых странах этот опыт превратился в постоянные выплаты на фоне вспышки пандемии COVID-19. В Германии, например, в связи с атакой коронавируса ввели Pandemic Money, однако гарантированный безусловный доход выплачивался только во время наиболее тяжелых периодов пандемии. Бессрочный минимальный жизненно необходимый доход был введен и в Испании, но и он выплачивается не всем, и только при соблюдении множества условий.

Эксперименты с введением базового дохода во многих странах мира показали, что выплаты не ведут к тунеядству и неразумным тратам, парировал доводы экспертов лидер партии «Справедливая Россия».

«Абсолютно все эксперименты с базовым доходом показывают, что у людей повышается уверенность в завтрашнем дне и доверие к государству, улучшается социальное самочувствие, — считает Миронов. — Получатели тратят выплаты эффективно: на оплату долгов, на заботу о своем здоровье и качественное питание, на дополнительное образование и ремонт жилья. У людей появляется больше возможностей для успешного трудоустройства, среди получателей базового дохода значительно снижается безработица».

На фоне таких действий о необходимости поддержки малоимущих в России с помощью выплат заявлял и Всемирный банк (ВБ). Согласно плановому докладу, опубликованному в мае, в России предлагается ввести регулярную выплату денег, однако только тем, кто в этом действительно нуждается. Специалисты международной организации считают, что экономика РФ позволяет уже сейчас начать реализовывать план, благодаря которому уровень бедности в стране сократится вдвое к 2030 году. В качестве социально-экономического обеспечения расходования средств предлагается брать с получателя выплат обязательство, что он будет работать или учиться.

«Справедливый базовый доход» — это главное оружие против бедности и единственный способ выполнить задачу по снижению бедности вдвое к 2030 году, считает Миронов. По подсчетам экономистов ВБ действующая система адресных выплат не решит проблему бедности в России, и затрагивает лишь 10% от реального числа малоимущих, уточнил лидер партии.

Аналитики ВБ полагают, что базовый доход не может существенно повысить уровень жизни людей, но полагают его эффективным в борьбе с бедностью, следует из доклада организации.

«Безусловный базовый доход можно назвать институтом будущего. Пока же говорить о проведении такого эксперимента в России рано», — считает директор по развитию TradingView, Inc. Виталий Кирпичев. Он напомнил, что действия по введению базового дохода предпринимались, в частности, даже в столь развитых и социально-ориентированных странах как Финляндия и Швейцария, но попытки не увенчались успехом, потому что к ним оказались не готовы экономика, и общество.

«Мы же пока имеем слишком низкую производительность труда и слабость гражданских институтов, чтобы пытаться имплементировать подобное решение, — полагает Кирпичев. — Скорее всего, подобные эксперименты закончатся так же, как в упомянутых странах. Тем не менее, на определенной стадии развития капитализма и общества процесс введения безусловного дохода произойдет сам собой — в частности, за счет снижения пенсионного возраста. Осталось этого дождаться».

По мнению экспертов, адресная социальная поддержка необходима, как механизм борьбы с бедностью и поддержания людей на определенном социальном уровне. Безусловный базовый доход россиянам в ближайшее время точно не грозит, а идеи о раздаче денег «по праву рождения» стоит воспринимать как PR-кампанию тех или иных лиц и партий.

Миронов же считает, что средства, потраченные на россиян в виде базового дохода — это инвестиции государства в своих граждан, и они вернуться в экономику, так как люди вложат эти средства в свое благосостояние и в экономический рост страны.