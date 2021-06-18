Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности популярного продукта

Известный российский врач Александр Мясников рассказал о смертельных рисках для здоровья, которые возможны при употреблении популярного продукта. По словам специалиста речь идёт о курице гриль, приготовленной на улице.

Как пояснил медик, употребляя этот продукт существует огромный риск подхватить штамм кишечной палочки, в которой содержится смертельно опасный токсин, передаёт РИА Новости.

«По привычке прописывают антибиотики, которые убивают эту кишечную палочку – она разрушается. После чего токсин, который был внутри, выходит наружу. Он может вызвать поражение почек и тяжелую анемию. 30% смертность», – предупредил доктор Мясников.

При этом он вспомнил о случае, произошедшем с его сыном во Франции. В частности, врач рассказал, там случилась жутка трагедия, когда из интерната, где тогда жил его ребёнок, несколько человек сильно отравились курицей гриль, приготовленной на улице. Тогда они мальчик умер, а его сына удалось спасти.

Ранее сообщалось, что врачи назвали самые вредные для ужина продукты. В этот список попали соленья, колбасы и другие продукты из переработанного мяса, а также белый хлеб. Например, солёные продукты задерживают жидкость в организме. Из-за это люди утром встают «с отёками и помятым лицом».

Колбасы также содержат много соли. Кроме того, они повышают риск развития гастрита. В свою очередь белый хлеб имеет высокий гликемический индекс и резко повышает уровень глюкозы в крови.

