Эксперт назвал отличие в подготовке космонавтов в России и США

Основным отличием в программе подготовки российских и американских космонавтов является отличие количества часов подготовки российских космонавтов от американских астронавтов, рассказал директор программы подготовки астронавтов ОАЭ Салем аль-Марри в интервью РИА Новости

По словам специалиста, в основном, программа отличается количеством занятий по теории, в том числе с опытными космонавтами.

«В России, мы заметили, очень много подготовки по теории, а также учёбы у уже летавших, опытных космонавтов», - сказал аль-Марри. Он отметил, что в США все это происходит по-другому, где много работы «своими руками» на различных стимуляторах.

«В российской подготовке, конечно, тоже много симуляторов, дело просто в соотношении», — дополнил эксперт. Он отметил, что обе страны сфокусированы на безопасности, физической подготовке экипажей и строгом следовании всем процедурам тренировок.

В Центре подготовки космонавтов имени Гагарина около полугода проходили обучение арабские астронавты. В настоящее время у них уже почти год идут тренировки с НАСА.

