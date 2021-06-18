Эксперт спрогнозировал рекордное подорожание красной икры в России

В России в текущем году прогнозируется повышение цены на красную икру, отмечается, что цены на нее могут вырасти приблизительно на 30%, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на главу агентства по рыболовству Александра Савельева.

«Общий объем красной икры, добытой в лососевую путину 2021 года, составит порядка 18 тыс. тонн. Это вполне удовлетворяет внутренний спрос, который колеблется на уровне 12-15 тыс. тонн ежегодно», - отметил специалист. Он сообщил, что икра уже начала дорожать, а это значит, что процесс продлиться до осени, когда цены могут вырасти на 30% по сравнению с 2020 годом.

Продукт подорожал уже в Петропавловске-Камчатском до 6,5 тыс. рублей за килограмм икры чавычи. Икру кижуча продают по 5,8 тыс. рублей за кг, нерки - по 5,5 тыс. рублей. Эксперт уверен, что это цены спекулятивные, вызванные начавшийся 1 июня путиной.

По его прогнозам, приблизительно к середине июля цены скорректируются. К этому моменту развернется основной промысел и пойдет горбуша.