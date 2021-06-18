Эмитенты «зеленых» облигаций получат льготы

Наши «зеленые» облигации должны созреть к концу года

О разработке российского национального стандарта «зеленых» облигаций и о том, что документация по нему уже отправлена в правительство, сооющила 17 июня на форуме «Устойчивое развитие. Выгодно вместе» (организованном Forbes Congress) начальник департамента финансовых рынков финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития Евгения Зинченко. Как сообщает Finmarket, все размещенные ранее на Мосбирже выпуски «зеленых» облигаций верифицировались по международным стандартам.

«Хотелось бы мне со своей стороны уже к концу года увидеть первые размещения на российском рынке в соответствии с национальными стандартами», — заявила представитель Минэкономразвития.

«За неполные полгода мы разработали и согласовали критерии устойчивых финансов» - рассказала она. «Это таксономия (классификация — Expert.ru) "зеленых" проектов и таксономия адаптационных проектов, указание по отнесению финансовых инструментов к зеленым инструментам, указание по проведению верификации "зеленых" инструментов и по введению перечня верификаторов», - добавила Евгения Зинченко. Как говорится, sapienti sat.

Она подчеркнула, что при разработке наших документов Минэкономразвития учитывало международный опыт и опиралось на опыт как европейских, так и азиатских коллег.

«Нам необходимо было запустить в России систему "зеленого" финансирования, которая бы предоставила доступ инвесторов не только к российским финансам, но и международным финансам, поэтому наша российская "зеленая" таксономия практически полностью соответствует западным аналогам. Единственное исключение, которое мы сделали, это включили проекты атомной энергетики», — пояснила Зинченко.

«Дорожная карта содержит как монетарные, так и немонетарные меры. Это и предоставление субсидий по купонному доходу эмитентов, применяющих наилучшие доступные технологии, и возмещение затрат на верификацию проектов», — затронула чиновница интересующую всех тему: о мерах по стимулированию экологической ориентации проектов.

«Также мы рассматриваем применение льготной налоговой ставки для эмитентов облигаций, совместно с Банком России мы сейчас прорабатываем вопрос снижения риск-весов для "зеленых" устойчивых облигаций и кредитов», — заявила она.