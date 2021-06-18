Эмитенты «зеленых» облигаций получат льготы

Наши «зеленые» облигации должны созреть к концу года
О разработке российского национального стандарта «зеленых» облигаций и о том, что документация по нему уже отправлена в правительство, сооющила 17 июня на форуме «Устойчивое развитие. Выгодно вместе» (организованном Forbes Congress) начальник департамента финансовых рынков финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития Евгения Зинченко. Как сообщает Finmarket, все размещенные ранее на Мосбирже выпуски «зеленых» облигаций верифицировались по международным стандартам.
«Хотелось бы мне со своей стороны уже к концу года увидеть первые размещения на российском рынке в соответствии с национальными стандартами», — заявила представитель Минэкономразвития.
«За неполные полгода мы разработали и согласовали критерии устойчивых финансов» - рассказала она. «Это таксономия (классификация — Expert.ru) "зеленых" проектов и таксономия адаптационных проектов, указание по отнесению финансовых инструментов к зеленым инструментам, указание по проведению верификации "зеленых" инструментов и по введению перечня верификаторов», - добавила Евгения Зинченко. Как говорится, sapienti sat.
Она подчеркнула, что при разработке наших документов Минэкономразвития учитывало международный опыт и опиралось на опыт как европейских, так и азиатских коллег.
«Нам необходимо было запустить в России систему "зеленого" финансирования, которая бы предоставила доступ инвесторов не только к российским финансам, но и международным финансам, поэтому наша российская "зеленая" таксономия практически полностью соответствует западным аналогам. Единственное исключение, которое мы сделали, это включили проекты атомной энергетики», — пояснила Зинченко.
«Дорожная карта содержит как монетарные, так и немонетарные меры. Это и предоставление субсидий по купонному доходу эмитентов, применяющих наилучшие доступные технологии, и возмещение затрат на верификацию проектов», — затронула чиновница интересующую всех тему: о мерах по стимулированию экологической ориентации проектов.
«Также мы рассматриваем применение льготной налоговой ставки для эмитентов облигаций, совместно с Банком России мы сейчас прорабатываем вопрос снижения риск-весов для "зеленых" устойчивых облигаций и кредитов», — заявила она.
Зеленый щит
Тренд на ответственное инвестирование существует и более того, он усиливается, констатирует руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. Зелёные облигации — инструмент реальных изменений. Это средство финансирования изменений на предприятиях, направленных на повышение экологической безопасности. Недавно и правительство Москвы выпустило такие «зелёные» облигации — на финансирование программы электробусов и поездов БКЛ (Большой кольцевой линии Московского метрополитена).
Теперь таких активов будет больше, уверен эксперт. ESG-облигации признаются социально значимыми, поэтому имеют некоторые льготы при листинге — для предприятий это позволяет сэкономить на привлечении такого кредита, объясняет он. Более того, на такие бумаги сейчас высокий спрос и существуют специальные ESG-фонды, которые инвестируют деньги именно в такие бумаги.
Важный вопрос — «зелёная» сертификация облигаций, отмечает эксперт. Это система раскрытия информации о расходовании средств на различные проекты и оценка критериев экологичности в этих проектах.
Национальные стандарты нужны, чтобы снизить риски отзыва международной сертификации, указывает на важнейший мотив инициативы властей Никита Донцов. Если экспертиза признаёт расходование средств «зелёных» облигаций нецелевым, сертификация будет отозвана и предприятие должно закрыть свои обязательства по кредитным средствам, что может привести к его дефолту.
Наряду с этим, переход к собственной системе сертификации означает корректировку критериев маркировки с учетом местной специфики, снижение издержек на экспертизу и оценку (отечественная дешевле международной), дополнительный контроль и доверие к продукту при инвестировании государственных средств, а также защита от раскрытия информации о государственных проектах иностранным специалистам, подытоживает он.
Зеленоватые слегка
Это в самом деле история в рамках общемирового тренда на зеленую экономику, признает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Поэтому особого восхищения или удивления факт выпуска таких облигаций вызывать не должен — Москва уже выпустила региональные зеленые облигации: 27 мая было размещено 70 млрд рублей долгов по ставке 7,38% годовых.
«Зеленые» облигации в последнее время пользуются все большим спросом среди институциональных инвесторов, констатирует аналитик, как и акции компаний, активно внедряющих ESG-концепцию в свою работу. Здесь также важно понимать, замечает он, что сфера нефтегазовой добычи обособлена и на нее средства, полученные государством от размещения таких бумаг, выделяться не будут — многие компании не просто не соответствуют вышеуказанной концепции.
Еще один вопрос к этим бондам — это уровень ставки, добавляет Коган. Несмотря на возрастающий аппетит инвесторов к рисковым активам, далеко не факт, что он будет распространяться на Россию, поскольку вероятность запрета на владение вторичным российским госдолгом все равно остается довольно большой и такие санкции теоретически могут быть приняты уже в сентябре.
«Также важно понимать, не ход ли это Минфина и Минэка, чтобы просто одурачить инвесторов и пустить денежные средства на другие проекты», — опасается Михаил Коган. «Такой вариант исключать нельзя, особенно учитывая многотриллионные инфраструктурные расходы», — поясняет он причину своих опасений.
Впрочем, как говорилось выше, сертификация как раз и предполагает раскрытие информации о том, как расходуются привлеченные средства. Но осторожное отношение к заявлениям и намерениям властей указывает на дефицит доверия к ним, который, присущ нашей экономике наряду с постоянным дефицитом денег.