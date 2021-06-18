Гала-вечер звезд оперы и спорта

Уникальный формат, представляющий из себя гармоничный синтез музыки и спорта, будет впервые представлен публике. Помимо Дины и Арины Авериных и Лалы Крамаренко, талантливых титулованных спортсменок, входящих в олимпийскую сборную команду России, в мероприятии примут участие признанные звезды музыки. Среди них - оперная дива Мария Гулегина, одна из известнейших певиц мира, чьи выступления неизменно заканчиваются продолжительными овациями во всех ведущих оперных театрах мира. Также в этот вечер выступят солист Большого театра Нажмиддин Мавлянов и известный поп-исполнитель, многократный лауреат премий «Золотой граммофон», RU.TV и «Песня года» Александр Коган.

Праздничный гала-вечер пройдет с участием большого симфонического оркестра под управлением дирижера и пианиста, лауреата премии Opus-Klassik Михаила Шехтмана. В программе — эффектные и виртуозные выступления российских спортсменок под музыку мирового оперного репертуара и мелодии известных симфонических произведений. Отдельным номером участники отметят дату 80-летия с начала Великой Отечественной войны. Масштабное гала-представление, проходящее в преддверии Летних Олимпийских игр в Токио, станет первым в серии мероприятий с участием мировых звезд классики и спорта, которые планируется проводить во Дворце гимнастики.

Выдающиеся гимнастки, входящие в олимпийскую сборную команду России, — Дина и Арина Аверины и Лала Крамаренко – не нуждаются в представлении. Сестры-близнецы Дина и Арина имеют звание заслуженных мастеров спорта России и входят в основной состав национальной команды. Арина — четырёхкратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка Всемирных Игр, двукратная абсолютная чемпионка России. Дина — тринадцатикратная чемпионка мира, в том числе трёхкратная абсолютная, шестикратная чемпионка Европы, чемпионка Всемирных Игр, трёхкратная чемпионка II Европейских Игр, двукратная абсолютная чемпионка России. 16-летняя художественная гимнастка Лала Крамаренко — трёхкратная чемпионка мира и трёхкратная чемпионка Европы среди юниоров, серебряный призёр чемпионата России в индивидуальном многоборье и четырёхкратная чемпионка первенства России в индивидуальном многоборье. Зрителей вечера ждут эффектные театрализованные выступления одаренных спортсменок, подчеркивающие связь этого вида спорта с классической музыкой.

Помимо прославленных спортсменок, в шоу примут участие знаменитые исполнители классической сцены, среди которых оперная дива Мария Гулегина. «Золушка из России», «русское сопрано с вердиевской музыкой в крови», «вокальное чудо» — так называют примадонну музыкальные критики и многочисленные поклонники. Певицу, ставшую всемирно известной благодаря вокально-драматической интерпретации образов Тоски и Турандот из одноименных опер Пуччини, восторженно встречают зрители всех оперных домов, от Ла Скала и Метрополитен-опера до Венской государственной оперы и Королевского театра Ковент-Гарден. В ее репертуаре – главные партии в операх «Аида», «Манон Леско», «Норма», «Федора», «Адриана Лекуврёр», «Макбет», «Травиата», «Пиковая Дама»», «Отелло» и других. На сегодняшний день Марии Гулегиной нет равных в исполнении ролей драматического сопрано благодаря ее сильному, теплому и вместе с тем энергичному голосу и выдающимся актерским способностям.

Тенор Нажмиддин Мавлянов — ведущий солист Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, приглашенный солист Большого и Мариинского театров, Королевского театра Ковент-Гарден, Метрополитен-оперы, Фламандской оперы и других ведущих театров мира. Лирическая природа голоса, невероятная красота тембра, разнообразная репертуарная палитра и вдумчивый подход к каждой роли сделали Мавлянова одним из самых заметных певцов мировой оперной сцены. В феврале 2020 года Нажмиддин исполнил главную партию в опере «Садко» Н. Римского-Корсакова в постановке Дмитрия Чернякова, за которую получил престижную премию «Золотая Маска 2021» («Лучшая мужская роль»).

Александр Коган – российский поп-исполнитель, композитор, музыкант и киноактёр. Лауреат премий «Золотой граммофон» (2013, 2014), RU.TV (2015) и «Песня года» (2013, 2014, 2015). Как почётный гость выступал на фестивале «Славянский базар» в Витебске и на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» в 2013 и 2014 годах в Юрмале, а также в 2015 и в 2016 годах в Сочи. С темой спорта певец связан напрямую – в 2018 году Александр представил сингл «Моя страна, моя команда», посвящённый чемпионату мира по футболу.

Дирижером в этот вечер станет Михаил Шехтман, обладатель немецкой премии OPUS-Klassik 2018, один из самых востребованных музыкантов своего поколения, сотрудничающий

с ведущими оркестрами России и за рубежом. Маэстро выступает на лучших концертных площадках мира, от Большого зала Московской консерватории до Мюзикгебау в Амстердаме и театра Елисейских Полей в Париже. Шехтман участвует в крупных международных фестивалях, даёт сольные концерты и активно выступает в ансамбле с оперными певцами и инструменталистами. Записи и концерты Михаила транслирует ведущий музыкальный канал Medici, а также радиостанции BBC Radio 3, Баварское Радио, Радио Орфей, DeutschlandfunkKultur, SWR, NDR, MDR и многие другие.

Организатор концерта – международное концертное агентство Moscow Nights (https://mn-live.com/). Более 10 лет агентство организует концерты ведущих российских и зарубежных исполнителей, дирижеров и коллективов в крупнейших концертных залах, на фестивалях и частных мероприятиях в России, Великобритании, Италии, Франции, Латвии и других странах. В 2018 году компания принимала участие в организации концерта к открытию Чемпионата мира по футболу на Красной площади с участием звезд мировой оперы. В 2019-2021 агентство реализовало несколько крупных онлайн-проектов, среди которых музыкальные фильмы онлайн-проекта «Музыкальная гостиная Газпромбанка», праздничный концерт ко Дню Победы «Посвящение» с участием Игоря Бутмана и Ильдара Абдразакова, юбилей Дениса Мацуева в «Зарядье», а также концерты международного фестиваля классической музыки «Т Фестиваль», проводимого в Третьяковской галерее на Крымском валу.