Переход к «зеленой» экономике подхлестнет глобальную инфляцию

По мере того, как все больше стран приходят к пониманию необходимости борьбы с климатическими изменениями и разрабатывают планы по обнулению углеродных выбросов во всех отраслях и секторах экономик, в связи с этим постепенно меняются и принципы продажи товаров и услуг. Технические преграды и инвестиции, связанные с борьбой за переход к «чистой» экономике, означает, в первую очередь, неизбежный рост цен. К примеру, изготовление стекла без одновременного загрязнения атмосферы планеты стоит, по данным Nippon Sheet Glass Co., на 20% дороже нынешних технологий. Если же говорить о «чистой» стали, то она обойдется почти на треть (30%) дороже, чем сейчас.

Потенциальный рост цен, связанный с «зеленой» революцией, наверняка ускорит инфляцию, которая уже и так все сильнее тревожит восстанавливающиеся после пандемии экономики. На возможность резкого усиления инфляции за счет добавления роста цен, связанного с борьбой против глобального потепления, обратили внимание в июне крупнейший оператор активов BlackRock Inc. и Bank of England (BOE). О том, что рост инфляции за счет борьбы с изменениями климата продлится намного дольше, чем обычно, говорят и многие другие аналитики и финансовые организации.

Для того, чтобы обнулить углеродные выбросы, потребуется ежегодно инвестировать в энергетику, по расчетам Международного энергетического агентства (IEA), приблизительно по 5 триллионов долларов. Не следует забывать еще об одном нюансе. По мере того, как экологи все энергичнее требуют от нефтяников сокращать добычу и как добыча нефти будет сокращаться, предложение будет падать. Это приведет к росту цен на нефть, что, в свою очередь, опять же усилит рост инфляции.

«Если бы мне пришлось выбирать один фактор, который будет сильнее всех остальных поднимать цены на товары в ближайшие годы,- говорит основатель Capital Economics Ltd. и автор книги «Смерть инфляции» (1996) Роджер Бутл,- то я бы остановился на экологии и особенно на планах по обнулению вредных выбросов. По-моему, выполнение именно этой задачи приведет к росту цен во всех секторах экономики».

Крупные инвестиции в строительство новых заводов и разработку новых технологий рано или поздно отразятся на ценах. Компаниям придется или самым компенсировать убытки, или перекладывать их на плечи, вернее, кошельки потребителей.

Раскошеливаться придется и домохозяйствам. Так, в Великобритании власти планируют заменить привычные газовые бойлеры на более «чистые» и, естественно, дорогие отопительные системы.

Кроме необходимости в огромных инвестициях, переход к «чистой» энергетике и экономике в целом приведет к мощному росту спроса на ключевое сырье, без которого этот переход невозможен. Медь, например, необходимая для изготовления линий электропередач и ветряных турбин, в прошлом году подорожала более чем на 60%.

Отдельный разговор о стали, которая используется практически везде и во всем и выплавка которой из-за сжигания угля в доменных печах приводит к выделению значительных объемов двуокиси углерода (СО2), главного парникового газа, способствующего глобальному потеплению. Замена угля на водород или биотопливо приведет, по крайней мере, сейчас к удорожанию стали на 30%.

Ситуация может ухудшиться, предупреждает IEA. Агентство предупредило в мае о надвигающемся дисбалансе между «климатическими амбициями и имеющимися в наличии ключевыми материалами». Речь, в первую очередь, идет о меди, кобальте, никеле и литии.

«Если наше намерение сделать мир полностью зеленым непреклонно,- говорит глава BlackRock Ларри Финк,- то мы получим инфляцию намного выше той, которую прогнозировали. Это следует обязательно иметь в виду при решении поставленных задач».

Очень важно найти баланс между источниками энергии: грязными старыми и чистыми новыми, потому что он поможет сдержать рост инфляции. Акционеры и инвесторы все энергичнее требуют от руководства крупных нефтяных и газовых компаний снижения добычи нефти и газа, чтобы выполнять планы по обнулению вредных выбросов. С другой стороны, снижение добычи нефти и газа до полного или очень существенного перехода с ископаемых видов топлива на возобновляемые источники вполне может привести к новому резкому росту цен на все без исключения товары. При этом инфляция будет намного выше, если возобновляемые источники и инфраструктура не будут вовремя готовы к тому, чтобы принять на себя все издержки.

Еще одним немаловажным членом сложного уравнения является политика властей в сфере ценообразования квот на выбросы парниковых газов. Здесь, главным образом, речь идет об Европе, которая возглавляет переход к «чистой» экономике, и ее Системе торговли эмиссионными квотами, по которой компаниям приходится платить за то, что они загрязняют воздух. В прошлом году цена тонны выбросов углерода выросла вдвое, т.е. загрязнять воздух с каждым годом становится все дороже. Имеется, конечно, альтернатива – разработка технологий, благодаря которым удастся избежать выделения СО2.

Для защиты европейских компаний от потери конкурентоспособности в результате неуклонного ужесточения климатической политики Евросоюза Брюссель сейчас собирается вводить в 2023 году пограничный углеродный налог, т.е. налог, уплачиваемый при пересечении границ ЕС таких углеродоемких товаров, как, например, сталь и цемент.

Даже если бизнесу и потребителям придется согласиться с ростом цен на доброе дело, то едва ли такая ситуация продлится долго, потому что цена возобновляемой энергии постепенно снижается. Например, в случае с электромобилями, пишет Bloomberg, ценовой паритет с традиционными автомобилями может быть достигнут уже к 2025 году.

К тому же, рост цен для потребителей может быть компенсирован, потому что цена на сырье составляет очень незначительную часть окончательной цены товара. Согласно исследованиям Boston Consulting Group и World Economic Forum, декарбонизация прибавит в среднесрочной перспективе к цене товаров от 1 до 4%.

В ряде секторов уже происходит снижение цен. Например, стоимость солнечной энергии за последнее десятилетие снизилась более чем на 90%.

С другой стороны, хотя солнечная энергия уже стала одной из самых дешевых в производстве электроэнергии, для того, чтобы установить солнечные панели на жилых домах понадобятся огромные деньги. Но это не помешало американским законодателям, например, в Калифорнии сделать их ключевым орудием в борьбе с изменениями климата. Примеру Калифорнии, где сейчас все новые дома должны иметь солнечные панели, могут последовать и другие американские штаты. В ряде земель Германии в ближайшем будущем строителям придется устанавливать солнечные панели во всех новых нежилых зданиях.

В ответ на жалобы бизнесменов власти отвечают, что следует помнить о климате и о том, что в среднесрочной перспективе затраты компенсируются за счет снижения счетов за электроэнергию.

За всей сложной и запутанной картиной внимательно наблюдают центральные банки. В BOE, к примеру, утверждают, что если с переходом к «чистой» экономике запоздать, то задержка прибавит к росту инфляции более 4%. Если же это сделать в XXI столетии, то она составит в среднем 2%.

Задержка с переходом может дорого обойтись глобальной экономике. Согласно расчетам Network for Greening the Financial System, группы, состоящей более чем из 90 центробанков, ВВП планеты недосчитается 13%, если переход к чистой экономике не произойдет к концу этого века. И это даже без учета ухудшения климата и увеличения числа климатических катастроф.