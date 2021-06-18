Кремль отклонил «фейковый» законопроект

Редкое вето

О таком нечастом событии, как президентское вето на закон, стало известно утром 18 июня. Речь идет о законе, вносящем изменения в статью 57 закона «О средствах массовой информации», усиливающем ответственность СМИ за распространение недостоверной информации. Законопроект был внесен в Госдуму в июне прошлого года. Его авторами выступили депутаты от «Единой России» Сергей Боярский и Евгений Ревенко. В мае он прошел третье чтение, после чего был направлен на рассмотрение в Совет Федерации. 2 июня Совфед его одобрил.

В законопроекте говорилось, что для освобождения от ответственности недостаточно прямой ссылки на сообщение другого СМИ, а необходимо, чтобы именно главный редактор цитируемого СМИ «мог быть установлен и привлечен к ответственности». В противном случае, согласно поправкам, нести ответственность будет цитирующее СМИ.

О наложении на закон президентского вето стало известно 18 июня. Решение Владимира Путина прокомментировал его пресс-секретарь: «Это связано с тем, что у президента появились вопросы к некоторым частям закона, в частности, к частям, где идет речь об освобождении от ответственности», — сказал журналистам Дмитрий Песков. «Поэтому президент посчитал нужным вернуть. И уже этот закон будет дорабатываться осенью», — пообещал он.

Наложение Владимиром Путиным вето на законопроекты происходит очень редко. После его возвращения в Кремль в 2012 году — только дважды. В то же время, в период двух его первых сроков на посту главы государства президентское вето было обычным явлением.

Надежда на более профессиональную экспертизу

Глупость законопроекта была настолько очевидна, что даже при четко осязаемом тренде законодательной власти на принятие идиотских законов в Администрации президента не сочли возможным, чтобы под ним стояла подпись главы государства, говорит глава Московского союза журналистов, главред газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.

«Для любого, кто читал этот законопроект, становится очевидным, что его писали люди, не имеющие ни малейшего представления о том, как делаются новостные материалы и как работают масс-медиа в принципе. Ощущение, что они вообще не читают ничего. Группа авторов этого документа хотела “отличиться” перед президентом и наваяла такое, что получила от президента по носу», — говорит он.

Гусев считает, что решение Путина должно стать уроком для законодателей, которые в какой-то момент приняли по умолчанию, что президент будет подписывать любые их экзерсисы.

«Это вето дает проблеск надежды, что теперь Госдума перестанет печь законопроекты “на коленке” и они будут проходить более тщательную профессиональную экспертизу. Я ожидаю, что это только первая ласточка возвращения законотворческого процесс в русло нормальности, из которого в последние месяцы депутаты явно выбились», — надеется Павел Гусев.

Эксперт по теме «Институты и общество» Центра стратегических разработок Михаил Комин считает, что против законопроекта были представители, в том-числе, государственных медиа. «Потому что, если бы закон о фейках прошел, он связал бы руки и официальным СМИ, не только независимым», — полагает он.

Как считает Комин, именно то, что остановить противоречивый закон удалось лишь на «ближних подступах» к Кремлю, свидетельствует, насколько сильно в его принятии были заинтересованы сторонники максимального закручивания гаек.

Сигнал большой громкости

«Уникальность сегодняшнего вето в том, что оно наложено в самый последний момент. И ранее Администрация президента заворачивала другие законодательные инициативы на федеральном и региональном уровне, которые могли вызвать в обществе раскол — например, об обязательной вакцинации, об ужесточении локдауна. Просто те инициативы “морозились” на более ранних этапах и поэтому не производили такого психологического эффекта», — комментирует событие ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.

Таким образом, отклонение президентом законопроекта о фейках носит, очевидно, сигнальный характер. Кому это сигнал? Очевидно, что наибольший резонанс он вызовет в российских медийных и интеллектуальных кругах. А Дмитрий Абзалов считает, что, возможно, его следует воспринимать в контексте только что состоявшейся в Женеве встречи президентов России и США.

«Обратите внимание, что вето президента датировано 15-м июня, а объявлено об этом 18-го, — рассуждает он. Это означает, что в Кремле решили поставить резонансный законопроект на паузу и принять окончательное решение по итогам саммита. То, что решение стало именно таким, говорит, что президент Путин получил от Байдена какие-то обещания в обмен на смягчение внутриполитической ситуации в России», — говорит эксперт.

По его мнению, закон о фейках теперь будет похоронен, так как депутаты, во-первых, прочитали сигнал из Кремля, а во-вторых, у них уже просто не остается времени на его доработку.

Более того, политолог прогнозирует, что в оставшийся месяц работы Госдумы 7-го созыва Кремль «забанит» еще не один законопроект — не обязательно это будет происходить столь же эффектно, как с несостоявшимся законом о фейках, но тренд разворачивается именно в таком направлении.

«В целом, федеральный центр подтверждает законопроекты, которые находятся на периферии общественного интереса, и “морозит” те из них, которые способны вызывать раздражение. Накануне выборов в Госдуму такие дополнительные раздражители властям совершенно ни к чему», — заключает эксперт.