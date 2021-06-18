Курс доллара: рубль ждут непростые времена

Национальная валюта в четверг укрепилась к доллару и евро на снижении геополитических рисков после встречи президентов РФ и США в Женеве.

Открывшись накануне утром на отметке 72,50 к доллару и на уровне 86,98 к евро, вечером рубль сумел улучшить свои позиции в обеих парах, завершив основную сессии в плюсе. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 72,42 руб. (-14,25 коп.), а курс евро 86,24 руб. (-87,25 коп.). Таким образом, вечером в четверг российская валюта укрепилась, отыгрывая улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном, а также результаты заседания ФРС США.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка отметил, что несмотря на позитивные итоги встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, рубль, как и другие валюты сегмента ЕМ всю первую половину вчерашнего дня испытывал давление из-за корректировки прогнозов центробанка США по ставке.

Эксперт напомнил, что новый прогноз американского регулятора предполагает повышение ставки на 50 б.п. в 2023 году, тогда как на ранее большинство голосовало за неизменность ставки до 2024 года.

«Возможное ужесточение американской монетарной политики даже в перспективе нескольких лет позволило доллару на некоторое время укрепиться, подмяв под себя и рубль, но ненадолго. Учитывая положительный для России внешний фон, который установился после встречи в Женеве, можно предположить, что до конца недели пара доллар-рубль останется в середине коридора 72,00-73,00», – считает Монастыршин.

Дмитрий Полевой из «Локо-Инвест» предположил, что скорее всего, в пятницу пара доллар-рубль будет торговаться возле отметки 72,50. При этом, по мнению эксперта, саммит между Путиным и Байденом завершился нейтрально.

С одной стороны, как напомнил он, лидеры двух стран договорились о возвращении послов, а также о консультациях по таким важным вопросам, как стратегическая стабильность, Арктика, кибербезопасность и ряду других.

Но с другой стороны, никого прорыва в российско-американских отношениях не произошло. Поэтому никаких драйверов для укрепления рубля в долгую не видно. Тем более, что в четверг позиции Федрезерва явно сместились в сторону ужесточения монетарной политики.

«Конечно, рубль, помимо позитивного внешнеполитического фона будет также получать поддержку со стороны налоговых продаж и предстоящего дивидендного периода. Однако, чтобы доминировать в валютных парах длительное время, этого явно недостаточно. Кроме того, ожидаются периоды повышенной волатильности и временной слабости нацвалюты. В этой связи мы видим пару доллар-рубль возле вблизи отметки 72,50», – прогнозирует Полевой.

Прогноз экспертов по курсу валют. Рубль ждут непростые времена

Аналитики банка «Санкт-Петербург» отметили, что новости, которые вечером в четверг пришли из Женевы, поддержали все отечественные активы, в том числе и рубль. Глобальные игроки, убедившись, что пока новых антироссийских ограничений со стороны Вашингтона не будет, вновь стали проявлять интерес к рублю, в результате чего он перешёл к мощному укреплению, уйдя в паре с долларом к 71,65 руб.

Однако, на помощь слабеющему доллару пришёл американский регулятор – ужесточение риторики ФРС в очередной раз снизило спрос на рисковые активы, что вернуло эту валютную пару к 72,50, напомнили эксперты.

«Это означает, что геополитика, игравшая ключевую роль в формировании курсовой динамики, постепенно уходит на второй план. Главным же в среднесрочной перспективе для глобальных игроков становится политики Федрезерва. Пока же пару доллар-рубль мы ждём в районе 72,40-72,50», – предположили в банке «Санкт-Петербург».

Алексей Антонов «Алор Брокер» также полагает, что активная стадия укрепления национальной валюты завершилась и вскоре рубль ждут непростые времена. Как пояснил он, рубль все последние недели нацвалюта росла в основном на ожиданиях встречи Байдена с Путиным.

«Конечно, никто от саммита не ждал никаких прорывов, но даже сам факт прямых переговоров лидеров России и США говорит о том, что стороны готовы к диалогу. Это позитивный среднесрочный факт для рублевых активов: в их цену теперь будет закладываться меньшая премия за геополитический риск», – пояснил эксперт.

При этом, как напомнил Антонов, ещё вечером в среду рубль перешёл к снижению на фоне дорожающего доллара после того, как глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что американский регулятор может начать обсуждать возможность сокращения мер стимулирования экономики уже на ближайших заседаниях.

«Даже несмотря на то, что вчерашнюю сессию наша валюта завершила в плюсе, в дальнейшем рубль будет плавно снижаться. В среднесрочную же у российской валюты перспективы не самые радужные. Поэтому никаких иллюзий строить не стоит», – считает Антонов.

Он отметил, что отечественная экономика по-прежнему очень слаба и вряд ли в ближайшие годы получится выйти даже на среднемировые темпы роста. Не стоит, по его мнению, забывать и про приближение выборов в Госдуму, в преддверии которых многие глобальные игроки начнут уходить из риска в более защитные активы или как минимум хеджировать свои позиции по рублю покупкой доллара.

«Если же после проведения выборов начнутся протестные акции, чего исключать нельзя, то пара доллар-рубль стремительно рухнет ближе к 80,00», – заявил он.