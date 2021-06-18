Меркель оценила встречу Путина и Байдена

Канцлер ФРГ Ангела Меркель дала оценку саммиту Россия-США и отношениям ЕС с Москвой в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает DW. Лидеры Германии и Франции встретились в Берлине накануне саммита ЕС, чтобы сверить позиции.

"Я думаю, что мы все можем быть счастливы, что президент Соединенных Штатов Америки вновь создал климат сотрудничества, в котором каждый, конечно, должен играть свою роль", - сказала Меркель, комментируя итоги встречи Джо Байдена и Владимира Путина.

При этом Меркель подчеркнула, что ЕС должен держать связь с Россией открытой, несмотря на разногласия по таким вопросам, как конфликты на востоке Украины и в Сирии.

"Россия-это большой вызов для нас, но Россия также является континентальным соседом Европейского Союза, и мы должны обеспечить, чтобы все гибридные атаки были остановлены", - заявила канцлер.

"У нас есть интерес продолжать диалог с Россией, если мы хотим безопасности и стабильности в Европейском союзе, как бы это ни было трудно.", - подчеркнула Меркель.

В свою очередь Макрон заявил, что согласен с комментариями Меркель, добавив, что в отношении России Евросоюзу необходимо найти общую линию.