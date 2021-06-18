Минздрав отметил рекордное снижение больных туберкулезом

По заявлению министра здравоохранения Михаила Мурашко сегодня в России наблюдается исторический минимум заболеваемости туберкулезом. Заявление прозвучало на виртуальном мероприятии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«В настоящее время мы свидетельствуем исторический минимум заболеваемости туберкулезом в России за все периоды статистического наблюдения», – сказал Мурашко. Чиновник отметил, что заболеваемость в стране туберкулезом за последние 20 лет снизилась почти в три раза, показатель смертности от инфекции – в пять раз. В связи с данными показателями ВОЗ исключила Россию из глобального перечня стран с наиболее высоким бременем туберкулеза.

Чиновник отметил, что ситуацию удалось стабилизировать благодаря своевременной диагностики и лечению заболевания в рамках приоритетных государственных задач. Однако, по его словам, в 2020 году из-за коронавирусной инфекции произошло снижение мероприятий по профилактике туберкулеза, что потенциально может привести к росту заболеваемости в текущем году.

