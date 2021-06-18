Цена на нефть продолжает падать на дорогом долларе

Мировые цены на нефть опускаются утром 18 июня, продолжая падение, начатое накануне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.40 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в августе теряют 0,82%, достигнув отметки $72,48 за баррель, стоимость фьючерсов на WTI с поставками в июле дешевеет на 0,73%, до $70,52 за баррель.

Накануне нефть подешевела более чем на 1%, к моменту закрытия торгов стоимость нефти снизилось на 3%. Падение было вызвано ростом курса доллара после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

При этом аналитики уверены, что нефть будет показывать отрицательную динамику непродолжительное время.

«Бычьи настроения для нефти остаются актуальными. Долгосрочные игроки должны использовать это падение и любые другие сегодняшние краткосрочные скачки цены вниз, чтобы увеличить запасы нефти и отразить по-прежнему позитивные среднесрочные перспективы», — отметил в беседе с агентством Bloomberg аналитик Oanda Джеффри Хэлли.

