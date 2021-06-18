Плановую медицинскую помощь в Москве будут оказывать только привитым пациентам

В российской столице плановую медицинскую помощь с госпитализацией временно будут оказывать лишь тем пациентам, кто привился от COVID-19.

Соответствующее решение принял Департамент здравоохранения Москвы. При этом в ведомстве подчеркнули, что данное правило не будет распространяться на экстренную медицинскую помощь, а также на тех пациентов, у кого есть противопоказания к вакцинации по здоровью.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что невозможно бесконечно перепрофилировать места для больных COVID, хотя столица и накопила опыт борьбы с коронавирусом. Он добавил, что сейчас столица находится на пороге временных, но жёстких ограничений из-за резкого увеличения числа зараженных.

Собянин отметил, что в столице за два дня заполнилось около 600 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Кроме того, он обратился к медицинскому сообществу Москвы с просьбой защитить горожан от новой волны COVID-19.

«Обращаюсь к медицинскому сообществу Москвы встать снова на защиту жителей города, простых граждан, для того, чтобы нам побороть эти вызовы, новую волну и достойно защитить людей от надвигающейся опасности», – заявил мэр.

Напомним, по данным оперативного штаба, в столице России за последние 24 часа выявили 9056 новых инфицированных, что стало максимумом за всё время пандемии коронавируса в городе. Умерли 78 жителей Москвы.