Прогноз погоды на выходные: россиян предупредили о климатическом безумии

Погода всё больше и больше удивляет: жара сменяется резким похолоданием и наоборот, обильные ливни затапливают Крым и уже надвигаются на Ростовскую область. И судя по всему это только начало – в выходные синоптики обещают ещё большее климатическое безумие. Хотя кажется – куда дальше-то?

Что нас ждет в субботу и воскресенье давайте посмотрим подробнее, пробежавшись по регионам. Синоптикам, в данном случае, веры больше чем обычно, так как прогноз краткосрочный и к чему готовиться в этой погодной феерии стоит знать.

Прогноз погоды на выходные в Москве и Подмосковье

В Москве, по прогнозу синоптиков, ожидают очень жаркие выходные. Если в пятницу температурный фон достигал на пике плюс 27, то в субботу будет резкий подскок до плюс 28-29 и это в тени. Утро первого начнется вполне комфортно с плюс 15, начиная с полудня начнётся настоящее климатическое безумие – воздух прогреет сначала до плюс 27, а к 16:00 мск до плюс 28.

При этом москвичей и гостей столицы ждёт ясный, солнечный и почти безветренный день. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 17, а утром в воскресенье столбики термометров вновь поползут вверх, подскочив к обеду до плюс 30-32. И также будет солнечно, ясно, ни малейшего ветерка. Так что советуем запастись кремом от солнца, а головы прикрыть лёгкими головными уборами.

Погода в Санкт-Петербурге. Прогноз на предстоящие выходные

Санкт-Петербург по климатическому безумию переплюнет Москву. В городе на Неве, как предупреждают синоптики, в предстоящий уикенды ожидается на 1-2 градуса жарче чем в столице.

Так уже сегодня вечером на градусниках плюс 27. Утро субботы уже будет горячим – плюс 23-25, к обеду температура воздуха подрастет и составит уже плюс 28-30. К вечеру станет немного свежее – плюс 25. Ветра не будет, как и осадков.

Воскресенье принесёт в СПб ещё большее – плюс 31-33 в течение дня. Если планируете отдыхать у воды, то будьте очень аккуратны и не забывайте защищаться от солнечных лучей – сгореть при большой влажности можно быстро.

Прогноз погоды на выходные в регионах Поволжья

В Башкирии будет попрохладнее, чем в обеих российских столицах – все выходные не больше плюс 28, но зато и ветер обещают порывистый до 15 метров в секунду. Но дождя или гроз синоптики не прогнозируют.

Пятница в Татарстане была ещё довольно прохладная, к вечеру температура опустилась до плюс 14-15, но уже в субботу ожидается резкий скачок до плюс 29-30, в воскресенье до плюс 301. При этом ожидается довольно сильный ветер с порывами до 10-11 метров в секунду.

Аналогичная погода ждёт в предстоящий уикенд Нижний Новгород – жара, плюс 28-31 и слабый ветер. А вот в Перми в субботу, по прогнозу синоптиков, будет плюс 19 максимум. Кроме того, зарядит дождь. Погодные неприятности субботы компенсирует здесь воскресенье – солнечно, без осадков, но не выше плюс 22

Прогноз погоды на выходные на юге России

В Крыму уже с четверга творится настоящее климатическое безумие: сначала затопили ливни Керчь, сегодня ливни обрушились на Ялту. Осадки здесь будут идти до глубокой ночи, кроме того пока здесь довольно прохладно – всего плюс 22.

Утро субботы начнётся с ясного неба, воздух к обеду прогреется до плюс 25, но к ночи снова температура упадёт до плюс 22, возможна гроза в течение дня. В ночь на воскресенье опять пойдут дожди, но утром немного разгуляются тучки – градусник покажет до плюс 19, в обед потеплее до плюс 26, но опять ожидается гроза, а к вечеру – дождь. Так что крымчанам в эти выходные не позавидуешь.

В Сочи также пока прохладно – в ночь на субботу возможен дождь. Завтра днём воздух не прогреется выше плюс 24, в воскресенье прогнозируется примерно такая же погода – прохладное утро и чуть теплее к обеду 24-25.

Настоящее пекло ждет в ближайшие два дня Краснодар. Уже сегодня вечером здесь воздух прогревался до плюс 25. Утром в субботу градусники покажут плюс 20, которые быстро сменятся на плюс 26-27. А днём воздух прогреется до плюс 31-32. Возможна кратковременная гроза.

В воскресенье будет немного прохладнее – плюс 28. Ночью и утром возможны сухие грозы. Ожидается ветер до 12 метров в секунду.

Рабочая неделя в Ростове-на-Дону завершается грозами, на градусниках сейчас плюс 23-24 Утром в субботу воздух прогреется до плюс 22, к полудню до плюс 28. В воскресенье будет аналогичная погода, но возможны ливни

Погода в Сибири и на Урале. Прогноз на выходные

В Сибири сегодня было очень жарко. Так, в Новосибирске градусники показывали плюс 29-30. Однако в субботу, по прогнозу синоптиков, здесь начнётся похолодание. В обед термометры покажут плюс 25, начнётся гроза, плавно переходящая в затяжной ливень.

Ожидается, что дождь будет идти всю ночь и перейдёт на утро воскресенья, а градусники не покажут выше плюс 9. Но как только тучи выжмут из себя последние дождевые капли, выглянет солнце и воздух прогреется до плюс 22.

На Урале вечер пятницы и вся суббота будут пасмурными: в первый выходной день максимум будет плюс 19, к вечеру пойдёт дождь, который зарядит на всю ночь. Осадки перестанут идти лишь ближе к полудню воскресенья, тогда воздух прогреется до плюс 20-22.

Вот такая безумная погода нас ждёт в предстоящие выходные: никакой золотой середины либо дожди и прохладно, либо африканская жара.