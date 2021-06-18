Россия построит туркам космодром

Глава Национального космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым заявил, что Россия и Турция готовят межправительственное соглашение по космосу. Российская сторона уже передала свою версию документа на рассмотрение турецких организаций и ведомств, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление турецкого чиновника. Соглашение должно быть подписано до конца 2021 года.

Соглашение, в частности, предполагает, что Россия может принять участие в проектировании и строительстве турецкого космодрома в одной из экваториальных стран, откуда Турция планирует производить коммерческие запуски.

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«С Россией мы могли бы сотрудничать во многих областях: по космодрому, по ракетным двигателям. Мы обсуждали возможность помощи России в создании нашего космодрома. У них очень много опыта в этом вопросе — как стартовые столы, так и сами космодромы», — сказал Сердар Хусейн Йылдырым в рамках Международной космической конференции по исследованию космического пространства (GLEX). Конкретная работа в этом направлении может начаться через год, когда Турция определится с местом для космодрома и международной кооперацией.

Неважно, чего хотят турки. Чего хотим мы?

Возникает вопрос: зачем этот проект понадобился Турции именно сейчас и действительно ли ей нужно сильное космическое направление, комментирует заявление шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Понятно, что наши турецкие соседи стремятся стать более независимыми в техническом отношении от НАТО, однако космос — занятие дорогостоящее, а валютные резервы страны и так потрачены едва ли не наполовину. В последние два года они снизились с более чем 80 млрд долларов почти до 40 млрд, и лишь недавно подтянулись до текущей отметки 51,7 млрд. Не лучшие времена переживает и турецкая национальная валюта, курс которой совсем недавно, в июне, обновил исторический минимум, и центробанку страны теперь нужны дополнительные валютные ресурсы на поддержание устойчивости лиры.

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Это всё, впрочем, дело самой Турции. А вот интерес России в такого рода сделке понятен, считает эксперт. Для Роскосмоса это проект чисто коммерческий, равно как и экспансия Росатома, готового с удовольствием строить атомные станций «под ключ» по всему миру — включая, кстати, и АЭС «Аккую» в той же Турции. Другой вопрос — не было ли более выгодным планом для России выводить на орбиту турецкие спутники и различного рода техническое оборудование, используя исключительно объекты российской космической программы. Космос — давно уже бизнес, и, теоретически, это могло бы приносить России более долгосрочную прибыль.

Но если Турция уже приняла принципиальное решение строить собственный космодром и запускать свои ракеты-носители в космос, то она в любом случае нашла бы для строительства космодрома и другого партнёра: например, Китай или Индию, убежден Пушкарёв. А значит, есть все основания занять вакантное пока еще место и стать для Турции основным партнёром в космосе. Так или иначе, полагает эксперт, сделку, если она состоится, можно будет считать коммерческим успехом и весьма выгодной формой сотрудничества, которая станет ещё одним источником притока в Россию валютных поступлений как минимум на 10—15 лет.

Наверняка потребуется и совместная эксплуатация турецкого космодрома, а значит, Россия ещё долгие годы будет получать отчисления от совместных контрактов в этой сфере, включая и поставки российских ракетных двигателей, от которых Турция какое-то время будет точно зависеть, говорит эксперт. Разумеется, всё это будет работать на имиджевую составляющую российско-турецких отношений, укрепляя их в целом. А значит повышается вероятность появления и других взаимовыгодных в финансовом отношении форм технического и военного сотрудничества с Турцией.

Стоит держать в уме и возможное улучшение взаимопонимания по вопросам разграничения интересов в Сирии и Закавказье, а также на других региональных направлениях, добавляет Пушкарёв. Космос станет дополнительным козырем к тому, чтобы Анкара лучше слышала Москву и чаще следовала пожеланиям российской стороны, ведя себя как союзник и воспринимая Россию как безусловно дружественную Турции державу.

Космодром будет. А космонавты?

С мнением Пушкарёва согласен и управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, полагающий, что обсуждение строительства турецкого космодрома является одной из линий политического взаимодействия между странами.

Очевидно, говорит он, что основная часть работ будет выполняться российской стороной, имеющей надлежащий опыт строительства и практического использования таких сложных объектов. Однако важно понимать, предупреждает эксперт, что речь о новом космодроме идет пока только на бумаге и устно. А значит, обсуждать параметры и конечную стоимость проекта, а также его перспективы с точки зрения места на международной космической арене преждевременно. Межправительственное соглашение между странами пока не подписано, а это значит, что в случае новых политических конфликтов, если они потенциально возникнут, договоренности могут быть также легко разорваны.

Если рассуждать о перспективах нового космодрома с практической точки зрения, то они достаточно туманны, полагает Жарский. Во-первых, Турция планирует строить его не на своей территории, а в одной из экваториальных стран, что может осложнить логистику стартов. Во-вторых, не вполне ясно, какие именно страны будут генерировать спрос на эти старты. Космические программы и запуски выполняют на мировой арене только несколько заметных игроков. Сегодня это Россия, США и Китай — именно на их долю пришлось основное число запусков за 2020 год. Свои космические программы активно разрабатывают также Великобритания, Индия, Аргентина, Иран; осуществляют запуски Япония и некоторые страны Евросоюза, но у них уже есть свои постоянные площадки — например, у Франции это Куру в северо-восточной части Южной Америки.

То есть, заключает Жарский, потенциальные заказчики, для которых будет строиться и функционировать космодром, не ясны. С другой стороны, если отталкиваться от турецкой космической 10-летней программы, то ее реализация действительно завязана на наличие такого космодрома. В планах Турции — отправка турецких космонавтов на МКС, посадка на Луне турецкого аппарата в 2023 году, а также, что наиболее реально, — запуск собственных спутников на ракетах иностранного производства.

Если программа будет реализована в таких масштабах и такими темпами, то в части продажи носителей и эксплуатации объекта Россия может получить еще одного постоянного клиента — и это помимо самой постройки космодрома.