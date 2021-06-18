Курс доллара: рубль резко укрепился во второй половине пятницы

Курс доллара снизился в рамках торговой сессии в пятницу. Доллар США начал день на уровне 72.37 , евро при этом начал торги на 86.02 . К 17:00 доллар снизился и достиг уровня 72.33 рубля, а евро упал до 85.88 рубля. Индекс доллара при этом вырос на 0.0038 пунктa, дойдя до отметки 92.24 пунктa.



«В начале торгов рубль снижался на негативном внешнем фоне, но вскоре резко укрепился благодаря умеренному восстановлению нефтяных цен. В результате пара EUR/RUB вновь переписала десятимесячный минимум, демонстрируя более слабую динамику на фоне снижения евро на внешнем рынке»,- отмечает аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Он также отмечает, что после высокой волатильности четверга сегодня глобальные площадки и нефтяные цены консолидируются в узком диапазоне с небольшими потерями, увеличив их после старта европейской сессии.

«Инвесторы находятся в некотором замешательстве: с одной стороны, сигнал ФРС о начале в обозримом будущем ужесточения монетарной политики является веским поводом для дальнейшего снижения с исторических и многолетних вершин. С другой стороны, очередные слабые данные по рынку труда США, вышедшие вчера, а также ухудшение ситуации с пандемией во многих крупных регионах из-за новых штаммов коронавируса — все это сулит если не новые стимулы, то длительное сохранение уже действующих»,- подытожил аналитик.