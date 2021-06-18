Следствие просит суд арестовать экс-зампреда ЦБ РФ Константина Корищенко

В Тверской суд российской столицы поступили материалы следствия с ходатайством избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя главы ЦБ РФ Константина Корищенко.

Как стало известно, что профессор Корищенко, который в настоящее время заведует кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), обвиняется в особо крупной растрате, передаёт сайт «Российской газеты» со ссылкой на пресс-службу Тверского суда.

В свою очередь ТАСС уточняет, что Корищенко, занимавший должность заместителя председателя 2002 по 2008 год, был задержан накануне. Кроме того, правоохранители также задержали индивидуального предпринимателя Максима Пальчуна.

Константин Корищенко имеет степень доктора экономических наук, присвоенную за диссертацию «Концепция перехода к инфляционному таргетированию в России». Инфляционное таргетирование с 2014 года применятся Банком России в качестве главного метода макроэкономического регулирования в сфере его деятельности.

Между тем, по факту задержания Корищенко ЦОС РАНХиГС сообщает, что согласно информации следственных органов, в настоящий момент в отношении Корищенко ведутся следственные действия, не связанные с его деятельностью в РАНХиГС.