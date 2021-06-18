Собянин обратился к медикам с просьбой защитить москвичей от новой волны COVID-19

Столичный градоначальник Сергей Собянин обратился к медицинскому сообществу Москвы с просьбой защитить горожан от новой волны COVID-19.

Во время открытия детского инфекционного корпуса в Коммунарке мэр подчеркнул, что сейчас переда столицей стоят новые вызовы, новые проблемы, новые скачки заболеваемости коронавирусом, передаёт РИА Новости.

«Пользуясь случаем, обращаюсь к медицинскому сообществу Москвы встать снова на защиту жителей города, простых граждан, для того, чтобы нам побороть эти вызовы, новую волну и достойно защитить людей от надвигающейся опасности», – заявил Собянин.

Он также выразил искренние слова признательности и благодарности, поздравления всех медицинских работников Москвы.

«Это около 250 тыс. работников, включая федеральные клиники, частные клиники, это большой отряд, который каждый день и круглые сутки стоит на страже здоровья людей. Спасибо вам огромное, с праздником вас», – сказал мэр Москвы

Ранее сообщалось, что Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице драматической. В связи с этим сегодня столичные власти продлили действие ограничительных мер в Москве до 29 июня.

Напомним, по данным оперативного штаба, в столице России за последние 24 часа выявили 9056 новых инфицированных, что стало максимумом за всё время пандемии. Умерли 78 жителей Москвы.

Всего в нашей стране суточный прирост составил 17 262 новых случаев коронавируса, впервые с 1 февраля. Общее количество заболевших COVID-19 за все время эпидемии достигло 5 281 309. Число летальных исходов достигло 128 445, из которых за последние 24 часа скончались 453 пациента, что стало антирекордом, начиная с 18 марта. Умерли 416 человек, успешно перебороли заболевание за всё время 4 850 659 россиян, из которых 10 954 граждан выписаны за последние сутки.

