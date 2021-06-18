Собянин заявил, что Москва близка к введению жестких мер из-за COVID

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что невозможно бесконечно перепрофилировать места для больных COVID, хотя столица и накопила опыт борьбы с коронавирусом, цитирует чиновника агентство РИА «Новости».

Он добавил, что Москва находится на пороге временных, но жестких ограничений из-за резкого увеличения числа зараженных. Собянин сообщил, что в столице за два дня заполнилось около 600 коек для лечения пациентов с COVID.

Также чиновник обратился к руководителям предприятий, работающих в сфере общественного питания, с просьбой рассказать сотрудникам ресторанов и кафе о важности вакцинации от штаммов нового типа.

Собянин сообщил, что уже к 18 июня количество зараженных может достичь девяти тысяч человек. Он также напомнил о стремительности протекания болезни. Ранее мэр заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается.

