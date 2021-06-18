В Кремле прокомментировали рост заболеваемости коронавирусом в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рост заболеваемости коронавирусов в стране вызван «тотальным нигилизмом» россиян по отношению к ограничительным мерам и низкими темпами вакцинации.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что она считает основной причиной роста случаев инфицирования ковид «тотальный нигилизм» к введенным мерам защиты от инфекции.

«Согласны абсолютно. Также к этому привел низкий уровень вакцинации. Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации, ну и кроме того — коварство самой инфекции тоже нельзя забывать», - согласился чиновник с высказыванием Поповой.

При этом Песков не ответил на вопрос о высоком недоверии граждан РФ к вакцинации, отметив, что это должен быть более подробный разговор. В то же время пресс-секретарь президента отрицательно ответил на вопрос, считают ли в Кремле, что это недоверие исходит из недоверия к властям.

