В России за сутки выявлено более 17 тыс. новых случаев COVID

В России суточный прирост составил 17 262 новых случаев коронавируса, впервые с 1 февраля, сообщает оперштаб. Инфекция подтвердилась у 17 262 пациентов. Общее количество заболевших COVID за все время пандемии достигло 5 281 309. Число летальных исходов достигло 128 445, из которых за последние 24 часа скончались 453 пациента, что стало антирекордом, начиная с 18 марта. Вчера, 17 июня сообщалось о 14 057 новых случаях заражения коронавирусом. Умерли 416 человек. Успешно перебороли заболевание за все время 4 850 659 россиян, из которых 10 954 граждан выписаны за последние сутки.

В Москве за последние 24 часа выявили 9056 новых инфицированных. Умерли 78 человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице драматической. В связи с этим сегодня власти продлили действие ограничительных мер в Москве.

Также в топ-5 по числу инфицированных вошли Московская область (+1254), Санкт-Петербург (+970), Республика Бурятия (+223) и Нижегородская область (+218).

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире за время пандемии выявлено более 177,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерло свыше 3,8 млн человек. Лидируют по заболеваемости США, где выявлено более 33,5 млн случаев, далее следуют Индии (почти 29,8 млн), Бразилия (17,7 млн), Франция (свыше 5,8 млн) и Турция (свыше 5,3 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.

