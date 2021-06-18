Вакцинация персонала: не кнутом, так пряником

Вышедшее 15 июня постановление главного государственного санитарного врача по Москве Елены Андреевой об обязательной вакцинации 60% работников до 15 июля первым компонентом зарегистрированной в РФ вакцины и до 15 августа — вторым, вынудило работодателей провести серьезный мозговой штурм.

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Одни выбрали «кнут», решив применять различные санкции к работникам, которые не желают проходить вакцинацию, другие — «пряник». Во многих компаниях идет разработка мотивационных программ; некоторые еще до постановления запустили акции для сотрудников, сделавших прививку.

В государственных организациях кампания по вакцинации организована задолго до постановления. Поэтому таким организациям и учреждениям, как МФЦ, столичный Департамент транспорта и другим выполнить норму по вакцинации 60% сотрудников будет легче. В пресс-службе Дептранса Москвы, например, сообщили, что привито уже 43% сотрудников транспортного комплекса, и их число с каждым днем растет. А переболели COVID-19 всего около 7,5% персонала.

Что же касается коммерческих структур, то здесь ситуация складывается не так однозначно. Однако бизнес хотя и сталкивается с определенными трудностями, но владельцы и менеджмент предприятий надеются на ответственный подход со стороны своих работников в вопросе вакцинации.

В сети магазинов «ВкусВилл», например, не ослабляли меры безопасности на протяжении всей пандемии, а кампания по вакцинации сотрудников началась задолго до выхода постановления.

«Сейчас мы соблюдаем все меры, чтобы обеспечить информирование команды (о вакцинации — Ред.), — сообщили в пресс-службе сети. — Мы стремимся к тому, чтобы к обозначенным в постановлении датам вакцинацию прошли 60% персонала и в настоящий момент продумываем мотивационную программу для сотрудников».

Существуют разные программы, мотивирующие персонал компаний сделать прививку от COVID-19. Вакцинированным сотрудникам предлагают выходные и, если возможно, скидки на продукцию или услуги в компании. Например, рестораны могут предоставить скидку на посещение заведения, а фитнесс-клубы — скидочные карты и так далее. Однако в некоторых компаниях корпоративные скидки как мотивационный инструмент использовались задолго до пандемии, поэтому не для всех организаций возможен такой выход из положения.

Заставить нельзя. Придется уговаривать

Не все предприниматели понимают, как можно обязать 60% сотрудников вакцинироваться. В некоторых компаниях, к примеру, существует довольно большая текучка кадров, поэтому выполнить требуемую в постановлении норму до 15 июля будет крайне сложно. С такой проблемой, в частности, столкнулась ресторатор Кира Байбакова, владеющая заведением «ОТ и ДО».

Постановление о вакцинации есть, говорит она, но никто не разъясняет множество важных вопросов: как быть, например, если в компании работают иностранцы, которые не могут пройти бесплатную вакцинацию (в ресторане Байбаковой таких 30%); в чем разница между зарегистрированными вакцинами; как быть с сотрудницами, которые планируют беременность, и так далее.

«Я не могу выйти просто к сотрудникам и сказать: правительство обязало, идите и делайте, — поясняет ситуацию ресторатор. — Да, если говорить конкретно о моих сотрудниках, то у меня все более-менее отнеслись положительно, мне повезло. Я буду стараться привить 100% персонала, буду с каждым разговаривать. Но проблема в том, что в ресторанном бизнесе очень большая текучка кадров, и выдерживать эти 60% будет сложно. Значит, постараемся сделать всё, чтобы удержать своих сотрудников».

Исполнительный директор сервиса Jump.Finance Антон Кириллов согласен, что предприятия и компании с большим числом сотрудников, такие как заведения общественного питания, могут испытывать проблемы с организацией вакцинации 60% персонала в течение отведенного для этого месяца. Он тем не менее поддерживает вакцинацию и предлагает создавать системы, которые мотивируют сотрудников к правильным поступкам.

«Так как вакцинация бесплатная я не вижу ничего страшного в том, чтобы выделить ресурсы на контроль сотрудников, — говорит Кириллов. — Я планирую мягко поговорить со своими сотрудниками, которые еще не сделали прививку — разумеется, без директивного тона — и донести до них, почему это важно сделать. Не вижу проблем, чтобы уложиться до 15 июля, поскольку в нашей компании сотрудников не так много».

Основатель и исполнительный директор финтех-компании «Деньги Вперед» Павел Гужиков поддерживает вакцинацию не только сотрудников, но и населения в целом, считая это единственным способом выхода из состояния пандемии. Объем государственной пропаганды, нечестные условия на рынке вакцин, когда поддерживается только один препарат, а у других находят недостатки, а также разрозненная информация по фактам вакцинирования руководящих лиц приводят к формированию недоверия людей к вакцинации, считает он.

«Идеальный момент для поддержки вакцинации упущен. Теперь необходимо нагонять, менять отношение населения — а это куда сложнее, чем сформировать положительное с нуля, — поясняет Гужиков. — Я лично выступаю за вакцинацию, но свое личное мнение на сотрудников не проецирую и не планирую этого делать. Все они взрослые люди и видят риски отсутствия прививок и покупки фальшивых прививочных сертификатов».

Он выразил надежду, что вскоре большинство россиян вакцинируются, поскольку жить в закрытом мире и дальше не хочется никому.

Генеральный директор технологической образовательной компании для предпринимателей Like Центр Василий Алексеев рассказал, что в организации сформировали для вакцинации сотрудников рабочую группу. Группа собирает информацию об уже вакцинированных и переболевших работниках, определяет пункт, в котором сотрудники могут сделать прививку. Тех, кто работает удаленно, в других регионах, также проинформируют о существующих возможностях. Обязывать же пройти вакцинацию, но обязывать никого не будут.

«Наши 60% — это взрослые, которые непосредственно работают в течение дня с большим потоком людей, и которых мы не можем перевести полностью на удаленный формат работы, — рассказывает генеральный директор компании по производству спортивной одежды Forward Виталий Цыганков. — Для нас их вакцинация — вынужденная необходимость, поскольку остальной процент сотрудников преимущественно пожилые люди и те, кто прививку не может сделать по медицинским показаниям».

Компромиссное решение для работодателя и работников нашли в клининговой компании Qweep. Сотрудники могут сделать прививку, но могут продолжать работу и в случае отказа по каким-то причинам от вакцинации.

«Qweep сработали на опережение, — рассказывает генеральный директор компании Кирилл Санчаров. — Уже в конце прошлой недели, понимая, что впереди длинные выходные, мы начали готовить персонал: предупреждать о необходимости вакцинации, аргументируя это тем, что работать нашим сотрудникам приходится с неограниченным числом людей, а ведь это все контакты, которые происходят в домах, где проживают наши клиенты».

Клиенты, увы, не всегда предупреждают о том, что болеют или недавно болели — в том числе COVID-19, отметил Санчаров. Поэтому в компании информируют персонал о возможных рисках заражения, организована групповая вакцинация в павильоне здоровья и московских поликлиниках для тех, кто пожелал вакцинироваться. Всё происходит на добровольной основе. А те, кто не хочет вакцинироваться, обязаны сдавать тест каждые 14 дней и предоставлять его результаты. Если сотрудник не предоставляет результат, он отстраняется от работы.

Компания по дезинфекции «Добролов» разработала акцию по мотивации сотрудников к вакцинации незадолго до постановления. Всем, кто привился, дают официальный выходной день. Главный дезинфектор, санитарный врач и директор компании по качеству Николай Дубинин отмечает, что вакцинация сотрудников «Доболова» очень важна, поскольку они обрабатывают помещения от COVID-19 — в том числе и те, где находились заболевшие. А дополнительный выходной день не только мотивирует сотрудников, но и помогает им пережить симптомы, которые могут возникнуть после вакцинации первым компонентом препарата, уточняет Дубинин.

Бизнесу придется заплатить — пусть косвенно

Руководитель новых продуктов для малого и среднего бизнеса компании «Яндекс» Александр Бакшеев считает решение об обязательной вакцинации тяжелым для бизнеса. Не у всех предпринимателей есть ресурсы на мотивацию сотрудников или их замену. Постановление может сильно ударить по малым и средним предприятиям, а в ряде случаев и привести к их закрытию.

«Бизнесы в сфере услуг чаще всего не имеют дополнительных ресурсов на такие изменения, — поясняет он. — Есть и вопросы, связанные с организацией проверки исполнения постановления и мерой ответственности за отказ.»

Партнер агентства по аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова против обязательной вакцинации. Она выступает за то, чтобы население в целом больше информировали о ситуации с COVID-19, вакцинации и связанных с пандемией темах.

Существует много разрозненной и достаточно противоречивой информации о вакцинации и противопоказаниях, а статистики по этому вопросу, наоборот, мало, констатирует Соколова. Это порождает у населения недоверие к прививкам. Многие женщины, в частности, обеспокоены сообщениями крупных СМИ о противопоказаниях применения вакцин при беременности или планировании рождения ребенка в будущем.

«Безусловно кампания по вакцинации повлечет затраты, — полагает Соколова. — Хотя сама вакцинация и бесплатна, но нужно будет заниматься учетом сотрудников, отправляющихся на вакцинацию, выделять время и ресурсы, планировать сеансы вакцинации — эти затраты бизнесу, конечно, никто не компенсирует. Возможно, некоторые сотрудники не захотят вакцинироваться и уйдут — в этом случае бизнесу придется искать им замену».

С тем, что кампания по вакцинации в том виде, в котором она проходит, приведет к возникновению определенных затрат, согласен и директор цифрового образовательного ресурса для школ «ЯКласс» в России Андрей Илингин.

«Вакцинация команды повлечет за собой определенные затраты, но они меньше тех затрат, которые возникают при заболевании COVID-19 даже одного сотрудника, — убежден Илингин. — Для нас вполне реально привить 60% сотрудников и уложиться в сроки до 15 июля, так как у нас небольшая команда. Заставлять наших сотрудников прививаться мы не будем. Проведем просветительскую деятельность, расскажем о пользе вакцинации».

Каждому сотруднику «ЯКласс» предоставляется два дня оплачиваемого отпуска (по дню на каждую фазу вакцинации). Сотрудников, которые уже прошли вакцинацию, будут премировать, отметил Илингин, уточнив, что компания думает и над другими бонусами.

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский сообщил, что в его компании пока не наблюдается прямых затрат бизнеса на проведение вакцинации. Он не исключил, однако, что косвенные вполне могут возникнуть, если, например, тем, кто отказывается прививаться, будет запрещено выходить на работу, и компаниям придется заново набирать штат.

Но есть и такие, кому не уйти

Работодатель не имеет права принудить сотрудника делать прививку, и тем более уволить его в связи с отказом от вакцинации — об этом Expert.ru уже писал ранее.

Но в российском законодательстве предусмотрен ряд сфер, работа в которых связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательных профилактических прививок. К таким сферам относится, например, работа в образовательных организациях.

В связи с этим ректор «Высшей Школы Экономики» Ярослав Кузьминов подписал 17 июня вызвавший широкий резонанс в соцсетях приказ об обязательной вакцинации от COVID-19 всех сотрудников ВШЭ, которые работают в очном формате, а также исполняют работу по договору ГПХ и работают на территории университета. Требование об обязательной вакцинации не коснулось сотрудников, которые работают в дистанционном формате и тех, кто имеет противопоказания к вакцинации. Приказ и разъяснения к нему опубликованы 18 июня на сайте учебного заведения.

Согласно приказу ректора, сотрудники должны пройти вакцинацию в указанные в постановлении главного санитарного врача сроки. В университете организованы условия для прохождения вакцинации.

«Работников, которые не прошли вакцинацию до 15 июля и у которых нет медицинских противопоказаний, университет будет вынужден отстранить от работы без сохранения заработной платы. Также с 1 июля будет приостановлен прием на работу новых работников, если они не сделали прививку», — говорится в сообщении на сайте ВШЭ.

Приказ ректора университета имеет законные основания. Отстранить сотрудника могут в соответствии со статьей 76 Трудового кодекса РФ и статьей 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (с изменениями и дополнениями 24 декабря 2014 г.).