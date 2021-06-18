ВОЗ: многие страны приостановили вакцинацию против коронавируса

"Огромное число" бедных стран были вынуждены приостановить свои программы вакцинации против коронавируса из-за нехватки доз, заявил в пятницу представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлворд. Об этом сообщает AFP.

Дефицит вакцин часто означает, что людям, получившим одну дозу, приходится слишком долго ждать, прежде чем они смогут получить второй укол.

"У нас есть огромное количество стран, которые были вынуждены приостановить развертывание вторых доз вакцины", - сказал Эйлворд.