За 15 лет Госинспекция по недвижимости провела более 842 тысяч контрольных мероприятий и выявила более 75 тысяч нарушений - заммэра Ефимов

Более 75 тысяч нарушений в имущественно-земельной сфере было пресечено благодаря работе Госинспекции по недвижимости, которой 20 июня исполняется 15 лет. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

«Госинспекция по недвижимости оперативно пресекает нарушения в имущественно-земельной сфере, используя самые современные методы, а также ведет активную профилактическую работу, что позволяет не допустить правонарушения в будущем. За 15 лет работы специалисты ведомства выявили более 75 тысяч нарушений, было демонтировано почти 27 тысяч объектов самовольного строительства, борьбе с которыми в столице уделяется особое внимание. При этом около половины незаконных объектов ликвидируется добровольно», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

За время работы Госинспекция по недвижимости провела более 842 тысяч мероприятий по контролю за использованием земельных участков и нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, а также 63 тысячи мероприятий по обследованию фактического использования объектов недвижимости. Из более 75 тысяч выявленных нарушений 53 тысячи приходится на нарушения в сфере землепользования, 22 тысячи - в области использования объектов столичного нежилого фонда.

«Мы стремимся сделать наш город комфортным и привлекательным. Сегодня система контроля вышла на новый уровень: модернизированы инструменты и методы контроля. Помимо применения квадрокоптеров, системы видеонаблюдения, внедрены автоматизированные алгоритмы выявления признаков правонарушений. Уже свыше 50% нарушений выявляется автоматизированно. Современные технологии контроля позволяют экономить время, необходимое для проведения инспекционных мероприятий и способствуют повышению эффективности работы инспекторского состава», – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Госинспекция по недвижимости также выявляет и пресекает самостроя во всех округах города. Около четверти нарушений приходится именно на нарушения связанные со строительством, реконструкцией зданий и сооружений. Всего Госинспекция выявила около 32 тысяч объектов незаконного строительства, а общая площадь демонтированного самостроя составила свыше 4,3 млн кв. метров. Освобожденные территории благоустраиваются, для жителей создаются зеленые зоны отдыха, скверы, детские игровые и спортивные площадки.

В 2021 году Госинспекция планирует перейти на новую высокотехнологичную систему контроля объектов, а также намерена завершить инвентаризацию территории Москвы и сделать еще больший акцент на профилактике правонарушений.