Гинцбург назвал заболевания, при которых нельзя прививаться от коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург уточнил, при каких заболеваниях нельзя прививаться от COVID-19.

По словам специалиста, речь идёт о крапивнице и конъюнктивите, когда болезнь протекает в острой фазе. Как пояснил он, любое острое состояние является противопоказанием и вакцинироваться можно через две недели после того, как оно пройдёт.

При этом людям, страдающими недугами сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмой, гепатитом С, а также онкологическими заболеваниями в ремиссии прививаться можно, передаёт РИА Новости.

«Кардиобольных с патологией надо в первую очередь вакцинировать, – подчеркнул Гинцбург. – Потому что, если они заразятся, они в первой группе риска – диабетики, кардиобольные. Их надо в первую очередь вакцинировать. К кардиологу идти не надо, а надо сразу идти делать прививку от COVID-19».

Специалист отметил, что бронхиальная астма и гепатит С также не являются основанием для отвода от вакцинации. Больным с онкологией в ремиссии, не получающим химиотерапию, тоже можно вакцинироваться. Он пояснил, что онкологическое заболевание является противопоказанием для вакцинации, но только тогда, когда пациент проходит курс химиотерапии в виде цитостатиков.

«Но даже в этом случае ничего плохого онкологическому больному в результате вакцинации не будет, но и эффекта, который мы хотим достигнуть – образования антител, также не будет», – рассказал Гинцбург.

