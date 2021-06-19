Great Wall Wingle 7: сложная судьба пикапов в России

Во многих странах автомобили с типом кузова пикап пользуются повышенным потребительским вниманием. Например, это касается второго по величине мирового рынка США – пикапы здесь давно доминируют в продажах, и такие культовые модели, как Ford F150 или Dodge RAM 1500 уверенно занимают высшие строчки в рейтингах спроса. В России к пикапам отношение противоречивое: казалось бы, такие машины практичны и вместительны, но с при этом доля их продаж на российском рынке мизерна. Проблема в том, что пикап в той же Америке – это машина для фермеров, а также для тех, кто живут в загородном доме, и таких в США большинство. В пикап удобно погрузить газонокосилку, дрова, лопаты и еще что там нужно для приусадебного хозяйства. В России же основная часть платежеспособного населения сконцентрирована в городах, где большой громоздкий пикап подойдет разве что для летних вылазок на дачу, но в остальные времена года возможности такой машины избыточны.

По подсчетам "Автостата", по итогам прошлого года в РФ в общей сложности было продано 8,8 тыс. пикапов или 0,6% от всего рынка. Впрочем, пикапы занимают четвертую позицию в России среди популярных типов кузова после доминирующих седанов (439 кроссоверов (776 тыс. или 52% рынка), седанов (439 тыс. или 29,5%) и хэтчбеков (258 тыс. или 17%). Лидером в этом сегменте по итогам прошлого года стал пикап УАЗ «пикап», который был продан в количестве 3066 экземпляров, второе место у модели Toyota Hilux (2580 единиц), замыкает тройку лидеров Mitsubishi L200 c результатом 1443 штуки. Далее идут Volkswagen Amarok (825 шт.) и Isuzu D-Max (498 шт.). Однако с вожделением на сегмент пикапов смотрят и другие игроки рынка. Новый игрок на рынке здесь -- это китайский концерн Great Wall, который с конца прошлого года официально продает в России свой пикап Wingle 7.

Вообще-то компания Great Wall, как известно, продвигает в России свои автомобили под брендом Haval. Однако для пикапа было решено сделать исключение: еще с середины 2000-х годов Great Wall ассоциируется в России с брутальными внедорожниками, которые китайцы продвигали на российском рынке. Вот и Great Wall Wingle 7 удачно продолжает этот образ – модель эта производит впечатление авто основательного, надежного, машины, где много железа. Достаточно сказать, что Wingle 7 имеет рамную конструкцию, турбодизельный двигатель, механическую коробку передач, переднюю торсионную подвеску и задний мост на рессорах, полный привод с жестко подключаемой передней парой колес. Длина этого гиганта 5,39 м., из них 1,68 м занимает рекордная в своем классе грузовая платформа, с хорошей грузоподъемностью в 975 кг.

Потребительские свойства Wingle 7 нам удалось испытать в поездке из Москвы в Крым. Несмотря на внушительные габариты на трассе пикап способен вести себя довольно резво: 2-литровый турбодизель мощностью 143 л.с. бодрого разгоняет машину до 130 км/ч, позволяя совершать обгоны фур и тихоходных машин. Но нужно быть внимательным и не задерживаться в левом ряду -- официально Wingle 7 зарегистрирован по категории N1G, то есть как бортовой грузовик повышенной проходимости, поэтому за движение в левом ряду на дорогах с тремя и более рядами может прийти штраф в 1,5 тыс. руб.

Китайский пикап прежде всего трудяга, и ходовая часть у него все же жестковата для дальних путешествий, если машина не загружена, то рессорную заднюю подвеску на дороге ощутимо подбрасывают неровности. Но в этом можно найти и позитивную сторону, связанную с путешествиями с детьми. Моих детей, например, укачивает в длительных путешествиях на мягких минивенах или кроссоверах. На пикапе же путешествие пусть было не таким комфортным, зато проблема укачивания почти полностью отсутствовала. Хорошо справляется машина и с перепадами высот, а также с бездорожьем, во время поездки на гору Ай-Петри пересеченная грунтовая дорога с ямами не была для неё проблемой, а принудительно включенный полный привод и вовсе превращал Wingle 7 в проходимый внедорожник. Недостатками модели разве что можно назвать шумность в салоне и не слишком острую управляемость. Но с другой стороны, от автомобиля такой типа не стоит ождать четкого удержания траектории в повороте. Да, длина машины в почти 5 с половиной метров накладывает определенный ограничения. Тесновато на таком траснпортном средстве пришлось, например, на тесных улочках Алушты, Феодосии или Гурзуфа. Но зато автомобиль привлек к себе внимание местного населения, которые живо интересовались новинкой, прикидывая, что называется, автомобиль для себя.

Цена Wingle 7 в России начинается с отметки с 1,8 млн руб. Это существенно меньше, чем расценки у конкурентов: например, стоимость Mitsubishi L200 сейчас достигает 3 млн руб. Но и за такую цену китайский автомобиль – это уже за пределами финансовых возможностей, скажем, среднестатистического представителя малого бизнеса, который владеет парой точек продаж и готов рассматривать такой автомобиль как средства доставки товаров. Вот как раз за счет высокой цены пикапы не получают пока в России широкого распространения. Их по карману приобретать представителям среднего класса и выше, которые имеют увлечения типа мотоспрота или ездой на гидро- или квадроциклах, для чего пикап идеально подходит как средство транспортировки таких габаритных грузов. В ближайшее время Great Wall планирует расширить свою гамму пикапов в России, начав продажи еще более вместительной модели Poer. Такая активизация автопроизводителей даёт надежду на то, что, возможно, в будущем пикапы станут более успешно приживаться на российском автомобильном рынке, и их продажи начнут показывать долю хотя бы в несколько процентов от общего спроса на новые авто.