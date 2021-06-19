Иран: выборы без особого выбора

Не дожидаясь подведения официальных итогов прошедших в пятницу президентских выборов, основные кандидаты поздравили Раиси с победой. Это логично. В субботу утром глава избирательной комиссии министерства внутренних дел Джамал Орф обнародовал предварительные результаты голосования. По ним Раиси получал 17,8 миллионов голосов – значительно больше, чем его конкуренты. На втором месте оказался секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при рахбаре) Мохсен Резаи – 3,3 миллиона голосов. У главы Центробанка Абдольнасера Хеммати – 2,4 миллиона. Пришедший четвертым зампред меджлиса (парламента) Амир Хосейн Казизаде Хашеми получил всего лишь около миллиона. Получается, и в сумме противники Раиси не набрали больше, чем он.

По иному и быть не могло. Победитель выборов стал ясен уже тогда, когда до выборов, фактически, волей рахбара не были допущены те, кто могли бы составить реальную конкуренцию Раиси. Это бывший президент Ирана Махмуд Ахамадинежад и экс-председатель меджлиса Али Лариджани. В Иране принято делить политиков на консерваторов и реформаторов. Деление, конечно, условное, но в целом отражает и суть явления, и дозволенный рахбаром спектр симпатий иранских избирателей. Так вот, Ахмадинежад смог бы, как это не раз он делал ранее, собрать голоса тех, кто падок на образ популиста-консерватора, борющегося за власть с позиции защитника простого народа. А Лариджани, в свою очередь, был бы неплохим кандидатом от реформаторов. Но рахбар, как видно, решил не рисковать и сделать избирательную кампанию более мягкой, исключающей жесткую конкурентную борьбу, чреватую волнениями и политической нестабильностью – то есть, угрозой режиму.