Коронавирусный кошмар продолжается: за сутки в России выявили почти 18 тыс. заболевших

За последние сутки в России коронавирусом заболели ещё 17 906 человек.

Всего к утру субботы, 19 июня число заразившихся COVID-19 в нашей стране составило 5 299 215. За всё время эпидемии жертвами коронавируса стали 128 911 россиян, из них 466 за последние сутки. Вылечились 4 861 343 человек (+10 684).

По числу новых заболевших с огромным преимуществом лидирует Москва – в столице за последние 24 часа выявлено 9 120 инфицированных COVID-19, это новый абсолютный максимум. На втором месте Подмосковье (+1 456). На третьем – Санкт-Петербург (+996). В пятёрке также Нижегородская область (+231) Республика Бурятия (+226)

Напомним, накануне было выявлено 17 262 новых заболевших коронавирусом.

Ранее сообщалось, что глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург уточнил, при каких заболеваниях нельзя прививаться от COVID-19.

По словам специалиста, речь идёт о крапивнице и конъюнктивите, когда болезнь протекает в острой фазе. Как пояснил он, любое острое состояние является противопоказанием и вакцинироваться можно через две недели после того, как оно пройдёт.

При этом людям, страдающими недугами сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмой, гепатитом С, а также онкологическими заболеваниями в ремиссии прививаться можно.

