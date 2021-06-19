Майя Ломидзе: «Не стоит думать, что на наших курортах творится какой-то коллапс»

1. В связи с закрытием зарубежных курортов возник ажиотажный спрос на отечественные места отдыха, среди которых, традиционно, первое — Черноморье. Уже сообщается о переполненности пляжей Краснодарского края, Крыма… По Вашему мнению: стоит ли, в связи с этим, ехать на российские курорты, не столкнуться ли туристы с невозможностью отдохнуть качественно в данных условиях?

— Да, переполненность безусловно присутствует, но надо сказать, что это тренд, скорее, июня. Что же касается июля-августа, то такого ажиотажа мы не ожидаем. Это связано, в числе прочего, с подъёмом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Известная часть населения отложила поездки в места массового скопления отдыхающих, в связи с чем турпоток снизится, по нашим прогнозам. Плюс, с 22 июня, как стало известно, открывается ряд зарубежных направлений, что также разгрузит российские курорты.

2. Новость не из худших. А вот российские курорты — справляются ли они с упомянутым наплывом отдыхающих? Справляются ли с туристическим потоком аэропорты, отели, места пляжного отдыха?

— Не стоит думать, что на наших курортах творится какой-то коллапс. Да, по известным причинам сейчас именно отечественный сегмент летнего отдыха стал наиболее востребованным, но мощности российских курортных регионов всё равно справляются с этим туристическим наплывом. Думается, проводя сравнительный анализ, не стоит брать примером прошлый год, когда из-за пандемии, как все помнят, снизились не только показатели туристической отрасли. В 2020-м всё остановилось вообще, это был кризис, народ боялся не то, что на курорт — в магазин за хлебом выйти. Понятно, что сейчас возросший уровень туристических перевозок резко контрастирует с данным периодом, но находится вполне в пределах устоявшихся прежних норм. Нынешний курортный пассажиропоток на данные июня месяца сопоставим с аналогичным периодом 2019 года, что, согласитесь, не заставляет говорить о каком-то кризисе.

3. Как вы считаете: не упадёт ли уровень сервиса отечественных туроператоров, в связи с невольно возникшим отсутствием конкуренции со стороны зарубежных коллег? И не столкнётся ли отечественный туризм с оттоком отдыхающих, в этой связи, когда иностранные курорты, наконец, станут доступны для россиян?

— Как ни странно это будет, возможно, услышать, но уровень сервиса туроператоров только возрос. Именно из-за того, что возник повышенный спрос на внутренний сегмент турпоездок, оператор вынужден бороться за повышение качества услуг, в силу возросшей конкуренции внутри страны. Дополнительным условием такого повышения служит и тот фактор, что лишь 20% традиционно отдыхающих на российских курортах пользуется услугами туроператоров, а остальные 80% предпочитают отдыхать самостоятельно. На фоне столь масштабной доли потенциальных клиентов любому здравомыслящему продавцу услуг невозможно не попытаться улучшить их качество, в условиях существующего положения дел. Поэтому думается, что отечественный туристический рынок гарантированно не останется без клиентов, даже после улучшения ситуации с зарубежным отдыхом.

4. Ждёте ли вы (АТОР) возможного закрытия и черноморских курортов, в связи с новой волной пандемии? И если ждёте, то есть ли т.н. «план Б», способный нивелировать негативные последствия возможных указанных ограничения для турбизнеса?



— Мы готовы к любому развитию событий. И предыдущий и нынешний года показали, что ситуация может поменяться стремительно. Но за время пандемии был выработан ряд решений, способных быстро исправить означенную возникшую проблему, если она будет иметь место. И т. н. «план Б» — он относительно обкатан. Это меры правительства, среди которых Постановление №1073 об отсрочке обязательств перед потребителями в сфере туристических услуг, это одобренная совсем недавно программа субсидирования внутрироссийских чартеров, и это программа государственного субсидирования поездок по России, т.н. туристический кэшбек, которая показала крайне значительные успехи. С помощью этих инструментов мы надеемся максимально снизить возможные риски для нашего потребителя.

5. Если отечественное «южное направление» всё-таки закроют (или оно станет неактуальным в связи с упоминаемой переполненностью южных пляжей) : куда можно будет направить туристические потоки? Какие есть именно российские альтернативы отдыху на Чёрном, Азовском морях?

— Альтернативы традиционному «южному» направлению есть и были всегда. Это и балтийское взморье, «янтарный» Калининград, это и невероятно разнообразный Алтайский край, это то же Поволжье, огромный регион с обширным речным бассейном и широкими возможностями для летнего, и не только, отдыха. В нынешнем году развивается дальневосточное туристическое направление, путешествия на остров Сахалин, знаменитый отдых на озере Байкал стал заметно более востребованным. Но, тем не менее, черноморское, азовское морские побережья традиционно привлекают более трети всех отдыхающих внутри страны, поэтому данное направление является до сих пор, и будет, думается, являться приоритетным для поставщиков внутренних туристических услуг.

6. Министерство просвещения в нынешнем году определило мерой безопасности пребывания в лагерях отдыха, в связи с пандемией, ограничение количества отдыхающих там детей. Ваше мнение на этот счёт?

— Именно детский отдых — не совсем профильная для нас тема. Но могу сказать только, что хорошо, что вообще он стал возможен сейчас. Как помнится, недавно данное направление вообще демонстрировало явный спад, в связи с противовирусными ограничениями. Поэтому стоит порадоваться, что у детей в принципе появилась возможность разнообразить свой летний отдых.

7. Напоследок — о зарубежном туризме: какие страны сейчас открыты для отдыхающих из России? Где меньше всего ограничений для отечественного потребителя туристических услуг? И открытия каких стран можно ожидать, на Ваш взгляд, в первую очередь?

— Если говорить прямо о нынешнем моменте, то в настоящее время россиянам доступны ОАЭ, Мальдивские острова, Австрия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Куба, Катар, Сербия, частично Хорватия. Для отдыха в этих странах предъявляются стандартные сейчас процедуры, включая ПЦП-тесты, и предъявление справки о вакцинации. Причём, например, в Греции достаточно даже сертификата о прививке на русском языке.

Это что касается востребованных направлений. турпоездок. Помимо названных стран прямо сейчас открыты для отечественных туристов Шри-Ланка и Сейшельские острова, но статистика показывает, что указанные страны пользуются минимальным спросом российских туристов.

Что же касается перспектив, то, как уже говорилось выше, россиянам расширен перечень стран, доступных для туристических, деловых и прочих поездок. Согласно принятому 18 июня с.г. решению правительственного оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции для российского потребителя с 22 июня будут открыты турецкие курорты, а с 28 июня попасть россиянам будет возможно в Бельгию, Болгарию, Ирландию, Италию, Кипр и Северную Македонию, а также в Иорданию и США.