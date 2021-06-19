Новая Hyundai Creta: еще больше локализации

Модель Hyundai Creta начали выпускать под Санкт-Петербургом 5 лет назад, с этой машиной корейцы попали в точку потребительских ожиданий – Creta с показателем 73,5 тыс. проданных экземпляров в 2020 г. с большим отрывом занимает первое место в классе SUV российского автомобильного рынка, а за 5 лет с конвейера российского завода сошло в общей сложности более 350 тыс. таких машин.

Второе поколение Hyundai Creta было представлено на официальной церемонии на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Машина увеличилась в размерах и существенно изменилась внешне: спереди у неё появилась фирменная хендаевская «двухэтажная» оптика, новые оригинальные задние фонари, серебристый элемент в форме "бумеранга" на боковине. Внутри модель обрела усовершенствованную переднюю панель, как опция приборы здесь могут бытьполностью цифровыми, также Creta нового поколения теперь имеет панорамную крышу с люком, телематические сервисы Bluelink и уникальную опцию - омыватель камеры заднего вида, разработанный специально для российских условий эксплуатации. При этом моторная гамма у новой Creta осталась прежней: она включает два атмосферных бензиновых агрегата Gamma 1.6 MPI (123 л.с. в переднеприводной модификации и 121 л.с. в полноприводной версии) и Nu 2.0 MPI мощностью 150 л.с. В зависимости от двигателя и комплектации Hyundai Creta предлагается с 6-ступенчатой механической или автоматической коробками передач, а также с передним или полным приводом.

Как рассказал на церемонии Андрей Казак, директор производственного направления «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», инвестиции в модернизацию производства для выпуска Hyundai Creta составили более 100 млн долларов. По его словам, модернизация производственной линии проходила в сложных условиях пандемии, когда границы были закрыты. В этой связи установка и налаживание нового оборудования на заводе осуществлялась преимущественно силами российских инженеров, которыезаменили корейских командировочных специалистов.

Отличительная черта новой Creta – это повышенная степень её локализации. Прежнее поколение машины было локализовано более, чем наполовину. Сейчас же этот показатель еще более увеличен: в процентном соотношении представители завода затрудняются сказать насколько, так как сейчас степень локализации исчисляется в баллах. Новая Creta имеет показатель локализации в 1700 баллов. Он будет увеличен до 2100 баллов к концу этой осени, когда рядом с основными производственными цехами будет запущен новый завод Hyundai по выпуску двигателей, и машина получит силовой агрегат тепер уже местной сборки.

Пока же для новой Creta было найдено 7 новых российских поставщиков, которые теперь снабжают завод такими деталями, как руль, ремни безопасности, стекла, уплотнители дверей, новые пластиковые элементы. Старт продаж новой Creta намечен на 1 июля, ближе к этой дате будут официально объявлены цены. В этом году на заводе под Питером будут выпущено 40 тыс. старых версий Creta и 20 тыс. новых. Всего завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» планирует выпустить по итогам года 230 тыс. автомобилей, что превышает показатели 2019 г., когда было произведено 219,1 тыс. авто.