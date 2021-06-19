Особенности майнинга криптовалют в 2021 году

Одним из ключевых преимуществ майнинга является возможность увеличения дохода, если стоимость добытой криптовалюты вырастет к моменту завершения данного процесса. К тому же, блокчейн-технологии подразумевают полную анонимность, и составлять отчёты о полученной прибыли нет необходимости. Но обо всём по порядку.

Гений Сатоши Накомото не только предоставил всем людям возможность майнинга, но и предусмотрел механизмы, сдерживающие эмиссию новых биткоинов: после расшифровки каждых 2016 блоков сложность процесса возрастает. Так, если раньше добывать криптовалюту можно было на обычном компьютере с двухъядерным процессором, то сейчас с этой задачей справляется даже не каждая ферма:

Купить оборудование для майнинга на вторичном рынке невозможно – процесс добычи постоянно усложняется, поэтому с каждым годом нужны все более мощные установки;

Сегодня биткоин добывают на ASIC, которые издают при работе громкий шум;

Важным условием остается круглосуточная работа системы;

А ввиду шума и огромного расхода электричества расположение «Асиков» в квартире стало невозможным.

Так как же добывать криптовалюту в таких условиях? Разберёмся.

Виды майнинга, актуальные в 2021 году

Прежде всего, нужно понимать, что на биткоине свет клином не сошелся – есть масса других, не менее интересных токенов, добыча которых не так сложна. В частности, современные майнеры наиболее часто выбирают простые и доступные варианты:

Облачные сервисы . Принцип их работы заключается в аренде мощностей удаленного сервера. В этом случае пользователю не приходится круглосуточно держать компьютер включенным и контролировать ход расшифровки блоков – он оплачивает аренду и потихоньку получает криптомонеты в свой кошелек. Недостаток способа в огромном количестве мошенников в этой сфере рынка;

. Принцип их работы заключается в аренде мощностей удаленного сервера. В этом случае пользователю не приходится круглосуточно держать компьютер включенным и контролировать ход расшифровки блоков – он оплачивает аренду и потихоньку получает криптомонеты в свой кошелек. Недостаток способа в огромном количестве мошенников в этой сфере рынка; Майнинг на видеокартах . Они легко перенастраиваются, не требуют перепрошивки BIOS и способны добывать популярный Эфирум и другие криптовалюты, выпущенные на его платформе по смарт-контрактам. Для создания фермы обычно в компьютер устанавливают 5-6 мощных видеокарт;

. Они легко перенастраиваются, не требуют перепрошивки BIOS и способны добывать популярный Эфирум и другие криптовалюты, выпущенные на его платформе по смарт-контрактам. Для создания фермы обычно в компьютер устанавливают 5-6 мощных видеокарт; Майнинг на жестком диске. Много на нем не заработаешь, но и вложения невелики – нужно лишь предоставить свободное место на HDD. Так можно добывать новые блоки монет Sia, Storj, Burst;

Много на нем не заработаешь, но и вложения невелики – нужно лишь предоставить свободное место на HDD. Так можно добывать новые блоки монет Sia, Storj, Burst; Майнинг на процессоре обычного компьютера. Он также не приносит заоблачных доходов, но способен принести вам токены Pascal, Wownero и некоторые другие.

Таким образом, майнинг уже перестал быть той сферой, в которой можно зарабатывать большие деньги без серьезных вложений. Настроив домашний компьютер, можно добывать лишь альткоины не очень большой стоимости. При этом в любом случае придется учиться: получать технические навыки работы с техникой и нюансы образования цен на токены.

Какую криптовалюту стоит добывать: преимущества и особенности

Ответить на этот вопрос однозначно сложно. Ведь ТОП-10 альткоинов, как и сам биткоин, требуют мощного оборудования. И прежде чем его покупать, нужно произвести базовый расчет рентабельности с учетом расходов на электроэнергию и скорость добычи новых блоков. Менее популярные варианты стоит оценивать с экономической точки зрения. Так, финансовая компания LATOKEN предоставит возможности такой аналитики:

В арсенале более 320 криптовалютных пар. Можно увидеть стоимость каждой из них;

Но наиболее важна оценка их в динамике: текущий тренд, изменение котировок за последние несколько месяцев;

Также можно ознакомиться с аналитикой и прогнозами экспертов, чтобы выявить потенциал приглянувшегося вам коина.

Значимым преимуществом является и возможность обмена добытых токенов на более стабильные и ликвидные. Так, можно мгновенно продать малоизвестные криптовалюты за доли биткоина или эфирума. Как вариант, можно получить за них и фиатные деньги. Причем мгновенно. Алгоритмы финансовой компании, работающей на блокчейне, не требуют недельного ожидания и сложных этапов верификации личности – получить деньги на карту можно сразу.

Поддержка для майнеров: несколько советов

Криптовалюты привлекают людей своей динамикой роста, возможностью сохранения анонимности и децентрализацией. Но важно понимать, что на добыче нового блока процесс получения дохода не заканчивается – увы, но в России вы не можете пойти в магазин с альткоинами и рассчитаться ими на кассе. А это значит, что придется действовать дальше:

Как вариант, можно хранить добытые токены в кошельке и ждать их роста. К сожалению, эта стратегия не всегда хороша. Ведь даже биткоин иногда проваливается в цене, не говоря уже об альткоинах;

Второй вариант – можно поменять их на более устойчивые и растущие монеты – Эфирум, Лайткоин, Биткоин Кэш, Даш и другие. Провести операцию обмена лучше всего на сайте специализированной компании. Здесь будут защищены интересы двух сторон сделки, а провести ее вы сможете по текущему рыночному курсу;

И наконец, надёжная компания дает возможность мгновенного обмена альткоинов на фиатные деньги.

Более 300 000 участников крипторынка доверяют LATOKEN. И на то есть весомые причины. Во-первых, это оборот – в сутки совершается сделок на 300 млн. долларов, второй фактор – мгновенная работа сервисов и надежные механизмы безопасности. И наконец, в 2019 году ЛАТОКЕН вошел в ТОП-20 по версии CoinmarketCap.

Итак, теперь вы знаете, как добывать новые блоки, а главное – что с ними делать потом. Выбирайте свои способы добычи и действуйте!