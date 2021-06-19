Путин назвал первую пятерку предвыборного списка «Единой России»

Министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач клинической больницы №40 (в Коммунарке) Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова выдвинуты в качестве первой пятерки избирательного списка «Единой России» на выборах в Госдуму 8-го созыва.

Их имена назвал Владимир Путин, выступая на съезде правящей парии в субботу.

Свой выбор глава государства обосновал тем, что от «Единой России» в высший представительный орган страны должны войти как политические тяжеловесы, так и новые лица, но при этом представляющие приоритетные направления усилий государства по развитию национальной экономики, социальной сферы, обороноспособности и защиты интересов России на международной арене.

Указ о назначении выборов в Госдуму был подписан 17 июня.