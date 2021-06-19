«Единую Россию» поведет на выборы оптимальная пятерка

«Накануне в ходе встречи с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и в разговорах с другими лидерами партии мы подробно обсуждали кандидатов, которым предстоит бороться и в одномандатных округах, и работать на общий результат партии в составе федерального списка», – рассказал Владимир Путин.

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Съезд определит лиц, которые будут в этом списке, продолжил он, и сообщил, какой на его взгляд должна выглядеть первая пятерка.

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В качестве лидеров федерального избирательного партсписка на думских выборах 2021 года президент предложил министра обороны Сергея Шойгу, главу МИД Сергея Лаврова, главврача больницы №40 Дениса Проценко, сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву и уполномоченную по правам ребенка при президенте РФ Анну Кузнецову.

Свой выбор глава государства обосновал тем, что от «Единой России» в высший представительный орган страны должны войти как политические тяжеловесы, так и новые лица, представляющие приоритетные направления усилий государства по развитию национальной экономики, социальной сферы, обороноспособности и защиты интересов России на международной арене. При этом он подчеркнул, что укрепление обороноспособности государства – «одно фундаментальных направлений нашей работы», дав, по-видимому, понять, каким должно быть распределение ролей в первой партийной пятерке.

Как и требуют законы драматургии, это объявление Владимир Путин сделал под занавес своего часового выступления, в котором про чистую политику он говорил очень мало.

Путин указал делегатам съезда, что их партия должна подтвердить по итогам выборов свое лидерство, но добавил, что это — не является самоцелью. Целью же единороссов, по словам президента, должно быть «чувствовать сердцем, чем живет каждый гражданин».

«Чем больше встреч, обсуждений, дискуссий, внимания к запросам и нуждам людей – тем выше взаимопонимание с людьми и доверие к вам. Надо не просто слышать людей, а чувствовать их сердцем», – подчеркнул президент.

Предстоят испытания

Путин признал, что избирательная кампания станет испытанием для политической системы страны в целом, а не только для «Единой России». Тем не менее, президент держался на подиуме Экспоцентра расслабленно, ему было ощутимо комфортно выступать перед «синей» аудиторией, к которой он обращался «друзья» и «коллеги».

Путин говорил о единороссах целиком в позитивном тоне, похвалив их за работу, проделанную в период работы 7-й Госдумы. За весь час что-то хотя бы немного похожее на критику из его уст прозвучало только один раз, и то только «мазком» - когда Путин призвал партийцев не допускать в свои ряды желающих примазаться к власти из корыстных побуждений.

«Для правящей партии в любой стране всегда высоки риски обрасти казенной коркой, застыть в своем развитии. Нужно это помнить и понимать. Ранее заслуженный авторитет, каким бы он ни был, сам по себе работать не будет. Забронзоветь — значит остановиться, а остановиться — значит проиграть», — предупредил докладчик.

Не забыв отметить участие всех прочих партий в реализации национальной повестки и консолидации общества («это наше достояние», отметил Путин), глава государства несколько раз подчеркнул, что именно ЕР как партия правящая, и притом партия социальной направленности, несет на себе всю ответственность за состояние дел в стране.

«Наша работа, ежедневная жизнь не состоит из праздников ежедневных. И за все это отвечают те люди, которые взяли ответственность перед страной за решение задач, которые перед ней стоят. Тем не менее, партия достойно выдержала конкуренцию на выборах всех уровней, показала способность к обновлению и постоянному развитию», — сказал президент.

Попутно президент посоветовал другим партиям взять пример с «Единой России» в том, как правящая партия провела предварительное голосование (праймериз).

Большую часть своего выступления президент посвятил задачам по сбережению российского народа и российской природы, в которых глава государства видит единороссов как своих естественных «коллег». Президент почти третью часть времени говорил о мерах по поддержке семей с детьми, инструментах преодоления негативной демографической ситуации через программы семейной ипотеки, создания новых рабочих мест для молодежи, восстановления первичного звена здравоохранения, развития системы образования (особенно на селе).

«Ситуация в демографической сфере сложная. Мы с вами в один момент вышли из примерно такой же ситуации, решили ряд задач, но в силу ряда объективных причин, в силу двух исторических провалов мы сейчас попадаем в демографическую яму», — сказал глава государства.

В меньшем объеме, но тоже подробно, Путин перечислил задачи в экономической сфере, которыми должны будут заняться будущие депутаты 8-й Думы. В их числе он упомянул развитие инфраструктуры с помощью выдачи дешевых (до 3%) кредитов на региональные проекты и продления программы их выдачи до 2026 года. Точками роста, по мнению президента, должны быть дороги, жилье, туризм.

В качестве одного из приоритетов партии и правительства Путин обозначил экологию, призвав создать целую новую индустрию «чистых» технологий, провести «генеральную уборку» территорий, рек и морей, а также запретить с 1 января 2022 года экспорт из России необработанного леса.

Оптимальная пятерка

Политолог Дмитрий Орешкин, который в беседе с Expert.ru еще 15 июня точно предсказал, кто окажется в «голове» списка ЕР, в субботу сообщил, что такой выбор (его и президента) основан как на задачах практического характера, так и на сугубо политтехнологическом расчете.

«Выбор именно этих лиц вызван тем, что они олицетворяют собой институты, которые пользуются доверием большинства россиян независимо от партийных симпатий. Армия, дипломатия, дети, а теперь еще и пандемия — эти темы потянут поставить галочки в бюллетенях руки даже тех избирателей, которые при прочих условиях к “Единой России” остались бы равнодушными», — говорит он.

Выдвинутые Путиным кандидаты в первую пятерку (за исключением разве Елены Шмелевой, в широких кругах не слишком известной) означают то самое «единство партии и народа», которое было частью официальной идеологии советско-коммунистической системы и к которому, по мнению некоторых политологов, движется современная Россия. Но с точки зрения чистых политических технологий это решение не вызывает никакой критики, продолжает Орешкин.

«Совершенно понятно, что ни Лавров, ни Шойгу, ни Проценко не будут заниматься политической деятельностью в Думе, они принесут бесконечно больше пользы каждый на своих местах. Но идеологический заряд выбора этих людей обеспечит ЕР максимальный эффект, который уводит ее в еще больший отрыв от конкурентов прямо со старта», — считает политолог.

В этом контексте встает и вопрос о дальнейшей политической судьбе Дмитрия Медведева, который не вошел в первую пятерку партии, чьим председателем он является.

«Я не могу привести ни одного прецедента, когда идущая на выборы партия не ставила своего лидера номером один в списке», — отмечает Дмитрий Орешкин, приводя в качестве примера российские парламентские партии. «Но, кстати, отсутствие лидера ЕР в ее списке только подтверждает, что “Единая Россия” — это не вполне политическая партия. Это корпорация, в которой у всех членов ее “совета директоров” четко распределены роли, и эти роли не все публичные», — говорит эксперт. Он уверен, что опасаться за аппаратное будущее Дмитрия Медведева не приходится.

Кстати, если федеральные списки на парламентских выборах, действительно, традиционно возглавляют лидеры партий (как и Медведев в 2016 году, когда ЕР получила в Думе уверенное конституционное большинство), то с региональными списками «Единой России» дело обстоит не так, там вместо глав отделений на первом месте прежде часто стояла фамилия губернатора.

И в этот раз традиция будет продолжена, причем выдвинуты и беспартийные губернаторы. Так, по сообщению со съезда на сайте партии, территориальную группу №18 по Республике Коми возглавил глава региона Владимир Уйба. Территориальную группу №12 по Пермскому краю возглавил губернатор Дмитрий Махонин. А первым номером в территориальной группе №4 по Иркутской области стал глава региона Игорь Кобзев.

Еще ярче пример из опыта других выборов, президентских, когда КПРФ выдвинула кандидатом Павла Грудинина, вместо своего бессменного и, кстати, достаточно популярного лидера.

Прогнозы подтверждаются

Вариант, при котором в верхушку избирательного списка партии «Единая Россия» попадают Сергей Шойгу и Сергей Лавров, рассматривался Expert.ru в недавней публикации (ссылка приведена выше) в качестве оптимального. Другими кандидатами опрошенные эксперты называли Владимира Путина (указывая, однако, что это не нужно самому президенту) и Дмитрия Медведева (считая это маловероятным). Можно сказать, что прозвучавшие сегодня на съезде предложения были спрогнозированы достаточно точно.

В другой публикации на этой неделе мы, учитывая весьма тревожную ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией наряду с парадоксально низким числом привитых от неё, прямо посоветовали ЕР сделать вакцинацию одним из главных пунктов своей предвыбрной программы, и рассматривали возможность того, что президент призовет к этому с трибуны съезда (также см. ссылку в начале статьи). Так далеко Владимир Путин не пошел, и все же на съезде он заявил: «Последствия болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, до сих пор изучаются. Это не только поражение лёгких, но и сосудистые поражения, и ещё предстоит специалистам выяснить, к чему это в конечном счёте ведёт. Ещё раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть», — подчеркнул Владимир Путин. Во всяком случае такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире», — указал он.

Президент Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму 17 июня. ЕР стала первой из партий, которая после этого провела свой съезд. Правда, он пройдет в два этапа и вторая часть съезда намечена на конец августа, незадолго до выборов.