Самолёт со спортсменами-парашютистами разбился в Кузбассе, много погибших и пострадавших

Самолёт со спортсменами-парашютистами на борту потерпел крушение в Кемеровской области.

Как передаёт ТАСС со ссылкой информацию Сибирского авиационного поисково-спасательного центра, самолёт L-410 завалился на левый борт.

В результате случившегося, погибли от четырёх до семи человек (данные уточняются). Также известно, что 17 человек пострадали,

Согласно предварительной информации, примерно в 10:00 по местному времени самолёт L-410 совершал тренировочный полёт на аэродроме Танай (Промышленный район Кузбасса). Во время полёта командир самолёта доложил об отказе одного из двигателей. После чего было принято экстренное решение вернуться точку вылета. Однако при развороте воздушное судно задело крону деревьев, потеряло управление и рухнуло на землю.

В свою очередь Лайф публикует список жертв этой авиакатастроы. В нём пока четыре человека: Шейкин (командир воздушного судна), Никитин (второй пилот), Новгородцев В. Г. (парашютист), Рыбальченко А. С. (парашютист).

Наша справка

Аэродром Танай, где произошла катастрофа, расположен в Промышленновском районе Кузбасса рядом с границей с Новосибирской областью. На его базе функционирует Кузбасский парашютный центр. На нём проводится парашютно-десантная подготовка спортсменов и любителей.

