Акции дня: бумаги «Новатэк» растут на новостях об обратном выкупе акции

В лидеры торгов на Мосбирже вышли бумаги компании «Новатэк» по итогам сессии в среду, 2 июня. За день акции подорожали на +3,84% до 1548,2 рублей за бумагу.

Интерес к акциям возник на фоне новостей по продлении программы выкупа (buyback) акций и/или глобальных депозитарных расписок (GDR) на год – до 7 июня 2022 года. Программа по выкупу акций на общую сумму 600 млн долларов действует с 2012 года, а с 2018 года уже четвертый раз продлевается. В первом квартале 2021 года выкуп не производился.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +1,41% до 3817,68 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,82% до 1643,66 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:39 мск составила 71,15 долларов за баррель (+1,28%). Российская валюта укреплялась – 73,21 рублей за доллар.