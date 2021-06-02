Бывший спецпредставитель США по Украине лоббирует «Северный поток – 2»

Эск-замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сегодня работает на лоббистскую компанию, которая отстаивает интересы газопровода «Северный поток – 2».

«Против нас, в поддержку строительства газовой трубы работают очень сильные лоббисты. Например, всем известный Курт Волкер», – написала Зеркаль в Facebook.

Сам Волкер опроверг личное участие в лоббировании строительства «Северного потока – 2» и заявил, что лоббистом газопровода является его работодатель. «Компания Nord Stream-2 действительно наняла для представительства ее интересов в Вашингтоне компанию BGR group, где я работаю старшим советником, но я к этой деятельности не приобщен, что можно проверить - вы знаете, что в США есть строгие правила регистрации лоббистской деятельности. По сути, они (BGR group) не привлекли меня к этому именно из-за моих взглядов относительно "Северного потока-2"», – цитирует Куртв Волкера издание «Украинская правда».

Курт Волкер занимал должность спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины с июля 2017 по сентябрь 2019 года.

Вчера, 1 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результата ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию. «Если они достроят "Северный поток – 2" – это угроза для энергетической безопасности Украины и Европы. Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт. Кстати, благодаря Германии и Франции мы в нормандской формате договорились об этом контракте на пять лет. И из этих пяти лет почти два уже прошли. Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую сторону "Северного потока — 2" в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было. А точнее - используют этот рычаг уже в вопросе Донбасса», — сказал Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин высыпает за сохранение транзита газа через территорию Украины. «Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита. Президент Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться, и украинский транзит может быть востребован. Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы», – сказал Песков.