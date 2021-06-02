Чешских женщин лишили половой идентичности

В Чехии женщин частично лишили половой идентичности. Точнее, они теперь сами могут отказаться от неё и стать человеком среднего рода.

По данным издания Around Prague, теперь чешские представительницы прекрасной половины человечества в праве указывать свою фамилию в официальных документах без окончания -ová. Такое решение сегодня приняли большинством голосов приняли в Палата депутатов. В то же время парламентарии отклонила предложение пиратской партии Чехии вообще не указывать пол в удостоверении личности.

Вместо этого правительственный уполномоченный по правам человека Хелена Валкова в сотрудничестве с депутатом пиратской партии Ондржеем Профантом предложили женщинам Чехии самим решать, хотят ли они иметь окончание -ová в своих фамилиях.

В настоящее время в Чехии женщины также могут отказаться от окончания –ová, но не все. Это право распространяется только на женщин другой национальности, на граждан Чешской Республики женского рода, которые имеют постоянное место жительство за границей, а также на женщин с чешским гражданством, но имеющих мужа иностранца.

Отмечается, что данная инициатива предполагает, что по просьбе родителей окончание –ová также не станет указываться в детских документах чешских девочек. Поправка сейчас отправляется в Сенат, и если она будет одобрена, она отправлена на подпись президенту Милошу Земану.

