Делом премьера Чехии займётся новая прокуратура ЕС

Дело о конфликте интересов главы Кабинета министров Чехии Андрея Бабиша передадут в новую Европейскую прокуратуру, которая с 1 июня начала работать в Люксембурге.

Об этом рассказал представитель Чехии в прокуратуре Петр Клемент. Передачу дела в надзорное ведомство ЕС подтвердил уже Борис Гавел – государственный обвинитель из в Высшей прокуратуре в Праге. Как рассказал он, это дело соответствует условиям обязательной юрисдикции новой Европейской прокуратуры согласно соответствующему Регламенту ЕС и должно быть передано ей без задержки, передаёт «Европейская правда».

По данным этого издания, которое ссылается на Ceske Noviny, ЕК и чешская полиция имеют дело с возможным конфликтом интересов главы чешского правительства. Как пояснили аудиторы ЕК, у Бабиша сложился конфликт интересов из-за того, что он контролирует целевые фонды, в которые вложил свои активы.

Таким образом, субсидии структурных фондов ЕС на общую сумму в сотни миллионов крон, которые компании получали от холдинга Agrofert, являются неоправданными. Между тем Бабиш, который всегда отвергал любой конфликт интересов, утверждает, что аудитом «манипулировали» его политические противники и профессиональные информаторы.

Напомним, аудиторы установили, что Чешская Республика должна вернуть субсидии ЕС, полученные Agrofert после февраля 2017 года – они включают около 11 млн евро, связанных с грантами Европейского фонда регионального развития и Европейского социального фонда.

Agrofert это конгломерат, состоящий из 250 компаний, которые Бабиш передал в трасты ещё в 2017 году. Конгломерат получает десятки миллионов евро в год в виде финансирования ЕС. В июле прошлого года чешские следователи открыли уголовное производство, запустив официальное расследование дела и собирая доказательства и свидетельства. Однако в ближайшие дни чешская прокуратура передаст дело в новую прокуратуру Евросоюза.

Как подчеркнул чешский представитель в надзорном ведомстве ЕС Клемент, власти страны в курсе данного дела. И если Гавел намерен сообщить об этом, будут рассмотрены все критерии.

«Поэтому мы, скорее всего, возьмемся за дело», – резюмировал он.