До 2035 года государство вложит в проекты возобновляемой энергетики 360 млрд рублей

Правительство России внесло изменения в Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 2035 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила 2 июня пресс-служба правительства РФ.

В документе изменены значения целевых показателей объёма производства и потребления электроэнергии, а также целевые показатели экспорта оборудования ВИЭ.

Корректировки потребовались в связи с тем, что ранее государственную программу поддержки ВИЭ продлили до 2035 года. К этому сроку за счёт развития отрасли в России будет введено более12 ГВт мощностей генерации на основе возобновляемых источников энергии.

Общий объём господдержки проектов в сфере ВИЭ до 2035 года составит 360 млрд рублей.