Эксперты перечислили отрасли с самым высоким темпом роста доходов

Фармацевтическая промышленность, цветная металлургия, сельское хозяйство и пищевая промышленность стали наиболее прибыльными отраслями в период пандемии, сообщил РБК, ссылаясь на рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги». По итогам 2020 года самые высокие темпы роста доходов отмечены в фармацевтической отрасли: за прошлый год доходы в отрасли выросли на 20%, в текущем году эксперты прогнозируют рост еще на 16%.

По мнению специалистов выиграли от роста цен такие отрасли, как электроэнергетика, черная металлургия, строительство, добыча металлических руд, телекоммуникация, производство минеральных удобрений и продовольственная розница.

Сократились доходы за прошлый года у нефтедобывающих компаний, машиностроении и непродовольственной рознице. Наиболее медленными темпами восстанавливаются компании сухопутного и трубопроводного транспорта, а также добыча угля. Секторами, где ситуация с доходами пока не исправляется в лучшую сторону, эксперты назвали авиаперевозки и строительство коммерческой недвижимости.

