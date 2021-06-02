Россия и Германия отменили взаимные запреты на полеты гражданской авиации

Власти Германии выдали авиакомпании S7 Airlines разрешение на выполнение рейсов в эту страну, полеты будут выполняться в плановом порядке, сообщает ТАСС.

«S7 Airlines получила разрешение от немецких властей на выполнение рейсов, перелеты в Германию будут выполняться в плановом порядке», –заявили в пресс-службе авиакомпании.

«Интерфакс» сообщает, что немецкая авиакомпания Lufthansa получила разрешения на полеты в Россию в обход воздушного пространства Белоруссии, «Мы можем подтвердить, что Lufthansa только что (в среду вечером) получила все недостающие разрешения для пассажирских полетов в Россию», – сообщила авиакомпания.

1 и 2 июня были отменены рейсы из России в Германию «Аэрофлота» и S7. Федеральное управление гражданской авиации ФРГ, заявило, не выдавало разрешений на полеты российских авиакомпаний на основании «принципа взаимности».

Ранее Lufthansa не получила разрешения на несколько рейсов в Россию в обход воздушного пространства Белоруссии.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Греции в Литву под предлогом ложного сообщения о минировании был посажен в аэропорту Минска. На перехват гражданского самолета был направлен истребитель Миг-29. После посадки самолета белорусские власти устроили обыск на его борту и задержали основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку – российскую гражданку Софью Сапегу. Против Протасевича в Белоруссии выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков – NEXTA активно освещала акции протеста белорусской оппозиции.

23 мая саммит глав государств Евросоюза принял решение о необходимости расширения санкций ЕС против Белоруссии. Кроме того, Евросоюз принял решение запретить белорусским авиакомпаниям совершать полеты над своей территорией и рекомендовал перевозчикам из ЕС не летать над территорией Белоруссии.