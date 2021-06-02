Инспектирование недвижимости и территорий на самокатах будут проводить еще в восьми округах Москвы – заммэра Ефимов

Проект «Мобильный инспектор», который подразумевает использование электрических самокатов специалистами Госинспекции по недвижимости, помимо Центрального административного округа Москвы заработает еще в восьми округах столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Электрические самокаты позволяют инспекторам по недвижимости более оперативно проверять большее количество территорий столицы. Специалисты контролируют законность использования объектов нежилого фонда и земель на территории Москвы, предотвращают и пресекают правонарушения земельного законодательства и защищают интересы города в сфере имущественно-земельных отношений.

«В рамках проекта «Мобильный инспектор», который был в пилотном режиме запущен в прошлом году, специалистам Госинспекции по недвижимости удалось в 10 раз расширить охват инспектируемых территорий и в 30 раз увеличить количество обследованных объектов в Центральном административном округе. После успешной апробации проекта принято решение масштабировать его еще на восемь административных округов столицы. Если проект хорошо себя зарекомендует, то мы распространим его на все оставшиеся округа, включая ТиНАО», – отметил заместитель мэра.

Теперь самокаты в качестве средства передвижения используются инспекторами также для мониторинга территорий Южного, Западного, Северного, Восточного, Юго-Западного, Юго-Восточного, Северо-Восточного и Зеленоградского административного округов Москвы.

«Предложенные сотрудникам Госинспекции по недвижимости электросамокаты развивают скорость до 25 км/час и на одном заряде могут покрывать расстояние в 35-55 км. Это позволяет инспекторам в течение одного рабочего дня сэкономить порядка 3 часов времени. В качестве примера объектов, выявленных в ходе объезда территории на самокате, можно привести самовольную пристройку к двухэтажному зданию по адресу: Нахимовский пр-т, вл. 57. Площадь самостроя составила 31,8 квадратного метра. Как установили специалисты, разрешение на строительство объекта и его ввод в эксплуатацию не оформлялось, пристройка на кадастровый учет не поставлена, право собственности не зарегистрировано. В настоящее время ведется разработка документации для демонтажа незаконной постройки», – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Госинспекция по недвижимости является единственным среди надзорных органов правительства Москвы, который использует в своей работе электрические самокаты. При этом в России уже есть успешный опыт применения данного вида транспорта различными структурами: например, ряд сотрудников МЧС РФ также патрулирует столичные парки на электрических самокатах. В отдельных российских городах схожий вид двухколесного транспорта – электроскутеры – применяется в работе патрульно-постовой службы полиции.