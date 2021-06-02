Кабмин скорректировал указ о выплатах семьям первоклассников

Российский Кабмин изменил проект указа о единовременной выплате семьям с детьми школьного возраста. Согласно обновлённому документу теперь он распространяется на тех, кто пойдет в первый класс в шесть лет.

В ходе совещания с членами правительства на то, что в проект указа внесены поправки обратил внимание президент РФ Владимир Путин.

«В этом проекте указа обозначено, что эта выплата будет касаться детей, которым исполнилось шесть лет в марте текущего года», – подчеркнул российский лидер, удостоверившись, что изначальный проект указа уже скорректирован.

Глава государства пояснил, что в первоначальном тексте документа возможность получить финансовую поддержку в размере 10 тыс. руб. была у семей, детям в которых 6 лет исполнилось до марта 2021 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин и вице-премьер Татьяна Голикова заверили президента, что документ уже скорректирован, передаёт ТАСС.

«Понятно. Хорошо. То есть проект указа придёт исправленный, да? Хорошо. Отлично. И могут получать эту поддержку, в том числе семьи, дети которых, а нормативная база это позволяет, по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет», – резюмировал Путин.

Напомним, в ходе послания Федеральному собранию президент России предложил установить единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. семьям, где растут дети школьного возраста и будущие первоклассники. Деньги должны поступить на банковские счета родителей не позже середины августа, чтобы можно было успели подготовить детей в школу.

