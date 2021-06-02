«КАМАЗ» и Sollers готовятся проглотить рынок

Российский производитель грузовиков «КАМАЗ» и группа Sollers планируют перезапустить в новом формате переговоры о создании альянса, заявил глава группы Sollers Вадим Швецов. Как сообщает ТАСС, Швецов особо подчеркнул, что речи о поглощении какой-либо из компаний не идет — только о синергии, которая будет достигнута за счет сильных компетенций каждого из участников сделки.

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В начале прошлого года «КАМАЗ» и Sollers принципиально договорились о создании альянса и рабочих групп для формирования его повестки. Но в тот момент процессу помешала пандемия. У представителей компаний физически не было возможности встречаться, а процесс создания альянса требует живого общения, рассказал Вадим Швецов и добавил, что сейчас проект находится в стадии перезапуска.

Говоря о возможности поглощения одной компании другой, глава Sollers отметил, что альянс создается для достижения синергии. Если таковая будет — проект имеет смысл, в противном случае — нет, пояснил он.

Больше монополистов — хороших и разных

Идея слияния возникла еще в начале 2020 года, и в феврале акции обеих компаний резко выросли — «КАМАЗ» на 13,59 %, до 76,9 рублей, а Sollers на 5,48 %, до 298,5 рублей, напоминает глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова. Однако реакция инвесторов тогда оказалось преждевременной — сделка была приостановлена из-за пандемии.

Если на этот раз альянс состоится, то его акции будут представлять для инвесторов потенциальный интерес, уверена Тарасова. Уже сегодня на фоне этой новости акции обеих компании сразу после открытия торгов на Мосбирже показали достаточно активный рост: Sollers — на 0,89 %, «КАМАЗ» — на 0,57 %.

Интерес инвесторов объясняется тем, что слияние двух этих компаний может сформировать монополию на рынке коммерческого транспорта на территории России, говорит Тарасова. «КАМАЗ», по сути, уже монополист в сфере большегрузов, пользующийся к тому же активной поддержкой государства. Sollers сотрудничает с такими гигантами мировой автоиндустрии как Mazda, Ford, SsangYong, а также владеет производственными площадками, на которых выпускаются отечественные внедорожники УАЗ, двигатели ЗМЗ и корейские SsangYong. Если ФАС одобрит сделку, то после объединения «КАМАЗ» получит выход на рынок легкого коммерческого транспорта — один из самых емких в этой сфере, а Sollers — доступ к обслуживанию автомобилей в сервисных центрах «КАМАЗа» и к его сети продаж, резюмирует Тарасова.

С немецким опытом — против китайцев

Такие альянсы формируются для того, чтобы, объединив усилия, занять определенную долю рынка, говорит управляющий партнёр Advice Finance Константин Кузнецов. В данном случае это положительно скажется на котировках акций, поскольку снизятся затраты на производство, цифровизацию, внедрение новых технологий, маркетинг — они будут распределены между двумя компаниями, создавая при этом единую платформу.

Кузнецов приводит в пример немецкий концерн Porsche — самый высокомаржинальный в мире. Эксперт считает, что концерн добился таких результатов потому, что первым стал на базе одного автомобиля, добавляя определенные вещи, делать всю линейку бренда. Не исключено, полагает Кузнецов, что «КАМАЗ» и Sollers хотят прийти к чему-то подобному.

Возможно, предполагает он, российские компании хотят снизить расходы и увеличить маржинальность продуктов, которые они выпускают — включая и коммерческую технику, и спецтехнику, и легковые автомобили. Кроме того, альянс, скорее всего, позволит успешно обойти конкурентов — в частности, китайских производителей, которые активно выходят на российский рынок и продукция которых спросом у местных компаний.