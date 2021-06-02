Хакеры атаковали управление пароходства в американском штате Массачусетс

Управление пароходства (Steamship Authority) в американском штате Массачусетс заявило, что подверглось хакерской атаке и в настоящее время оценивает понесенный ущерб, сообщает «РИА Новости». Управление пароходства является оператором всех паромных перевозок между материковой частью Массачусетса и островами Мартас-Винъярд и Нантакет.

«По состоянию на среду пароходное управление Woods Hole, Martha's Vineyard и Nantucket подверглось хакерской атаке, которая отразилась на его деятельности. В результате клиенты, воспользовавшиеся нашими услугами перевозок, могут столкнуться с задержками», – сообщила компания в своем Twitter.

Команда IT-специалистов в настоящее время оценивает причиненный в результате взлома ущерб. «Дополнительную информацию мы представим, как только будет завершена первичная оценка», – заявили в компании.

Ранее сообщалось, что Белый дом связался с Москвой из-за ситуации с хакерской атакой против американского подразделения бразильской мясной компании JBS.

«JBS уведомили администрацию, что требование выкупа пришло от преступной организации, возможно, располагающейся в России. Белый дом привлек российское правительство к этому вопросу», – сказала на брифинге представитель администрации президента США Карин Жан-Пьер.

Ранее сообщалось, что американское подразделение JBS в воскресенье подверглось кибератаке. До этого о попытке взлома сообщало австралийское подразделение компании.

8 мая подверглась хакерской атаке американская компания Colonial Pipeline, крупнейшим в США оператор топливных трубопроводов, осуществляющая 45% поставок автомобильного топлива на Восточное побережье страны. Colonial Pipeline сообщила, что ее компьютеры атаковал вирус-вымогатель и она потеряла контроль над собственным программным обеспечением, в результате чего несколько штатов испытывали перебои с поставками бензина. CNN выступила с утверждением, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров DarkSide. По сообщениям американских СМИ, Colonial Pipeline выплатила хакерам около 5 млн долларов США в криптовалюте, после чего хакеры вернули компании контроль над ее программным обеспечением.