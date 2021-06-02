Rеuters: китайские банки ломятся от долларов и это вызывает беспокойство

На депозитах в китайских банках в последнее время выросла такая высокая гора долларов, что банкирам все труднее выдавать кредиты наличными, а торговцы жалуются на то, что эти доллары мешают действиям властей по сдерживанию быстрого укрепления юаня, отмечается в аналитическом материале Reuters.

Объем депозитов в иностранной валюте в китайских банках впервые превысил 1 триллион долларов, по официальным данным, в апреле текущего года. Предыдущий резкий скачок валютных вкладов произошел в конце 2017 года и привел к мощному ралли юаня в начале следующего года.

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Сейчас долларов на банковских депозитах больше, чем четыре года назад. Следовательно, беспокоятся инвесторы, риски тоже сильнее. Юань, по их мнению, может укрепиться до 6,25 или даже 6,2 за доллар. Между тем, даже сейчас он несмотря на действия властей находится на максимальном уровне за три года.

Особенно велики риски громадных долларовых депозитов для политиков, которые не хотят резкого укрепления китайской валюты и борются с ним, но сейчас зависят от экспортеров и иностранных инвесторов.

В китайском Центробанке опасаются, что быстрый рост юаня может привести к массовой конвертации валютных депозитов в китайскую валюту. People's Bank of China (PBOC) на днях объявил, что с середины июня банки обязаны увеличить резервы. Эта мера принята для того, чтобы вынудить банкиров перестать «собирать» доллары.

Позиция РВОС изменилась. Раньше главный китайский банк, по крайней мере, официально предпочитал действовать, держась в тени. Сейчас же он решил открыто бороться с тенденцией накопления долларовых депозитов.

После 2017 года китайский ЦБ в основном не трогал юань и поддерживал валютные резервы на уровне выше 3 трлн долларов, но неофициально, за кулисами, так сказать, он вместе с частным сектором, конечно, пытался контролировать курс юаня.

С декабря 2019 по апрель 2021 года объем долларовых депозитов вырос, по данным РВОС, на 242,2 млрд долларов или почти на 1,8% ВВП КНР. Этот рост даже превысил вливания в китайский рынок облигаций, которые в целом составили приблизительно 220 млрд долларов.

За время пандемии профицит торгового баланса Китая сильно вырос, а банковская система конвертировала в юани для клиентов 254 млрд долларов. Что же касается РВОС, то он изъял из финансовой системы за это время всего лишь 90,2 млрд долларов.

«Частный сектор взял на себя роль центрального банка и абсорбировал избыток долларовой наличности, созданный компаниями и иностранными инвестициями»,- говорится в аналитической записке HSBC.

Инвесторы считают, что юань или вплотную приблизился к пику, или готовится к поступлениям, например, от дивидендов или иностранных инвестиций.

Объяснение увеличения долларовых депозитов таится в сырьевой экономике Китая. У Пекина самый большой на планете профицит текущего счета. Согласно официальным данным, приблизительно половина долларовых депозитов принадлежит китайским компаниям, у которых в последние месяцы резко вырос экспорт.

Это же привлекло и иностранный капитал на китайский рынок ценных бумаг. Однако эти факторы не дают гарантии того, что гора долларовой наличности просуществует долго. Особенно короткой будет ее жизнь, если изменится курс юаня к доллару, который в этом году уже снизился на 11%.

Большинство валютных трейдеров считают, что дальнейшее падение доллара маловероятно. Аналитики UBS и HSBC, со своей стороны, не отвергают возможность падения доллара до 6,25 юаней, но за этим обвалом, уверены они, последует восстановление к концу года до нынешних 6,38 или даже до 6,60.

Многие инвесторы также надеются на то, что РВОС не потерпит дальнейшего укрепления юаня. При этом они ссылаются на неоднократные обещания высокопоставленных финансовых чиновников замедлить ралли и на недавнее требование РВОС повысить банковские резервы.

Между тем, спрос на новые долларовые кредиты сейчас очень слабый. Достаточно сказать, что в декабре прошлого года стоимость долларовых депозитов даже превзошла объем кредитов. За прошедшие пять месяцев ситуация нисколько не улучшилась.

Скорость, с которой происходят эти перемены, поражает многих экономистов. Прошлый год оказался первым как минимум за десятилетие, когда валютные депозиты превзошли по объемам валютные кредиты. В 2021 году эта разница продолжила расти.

Известно, правда, что у валюты приблизительно каждые пять лет бывают такие бурные потоки, но все же глобальные инвесторы сейчас очень внимательно следят за тем, что происходит в Китае.