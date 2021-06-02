Курс доллара: рубль ждет ключевое событие

Вчерашнюю сессию рубль провёл нестабильно.

Открывшись утром на уровне 73,39 к доллару, по 89,77 в паре с евро, ближе к 16:00 национальная валюта стала заметно проседать. Однако к закрытию основной сессии на Мосбирже рубль вновь развернулся в сторону роста, завершив у итоге вторник на тех же позициях, что и сутками ранее. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 73,44 руб. (+0,75 коп.), а курс евро – 89,89 руб. (+9,5 коп.)

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Аналитики банка «Санкт-Петербург» напомнили, что на старте этой недели рубль в обеих парах немного подешевел. При это вчера дня после утреннего роста курс национальной валюты в обеих парах перешёл в малоподвижное состояние. Позже рубль вновь стал снижаться, а вечером дорожать, финишировав во вторник также, как и в понедельник.

Как считают в этой кредитной организации, небольшое давление на курсовую динамику оказало заявление прозвучавшие из российского МИД о том, что наш президент Владимир Путин на встрече с главой Белого дома Джо Байденом собирается послать сигналы, которые могут быть неприятны для Вашингтона. Также глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров во вторник заявил, что в Москве не ждёт прорывы от предстоящего саммита.

Однако в банке «Санкт-Петербург» отметили, что данные слова были нивелированы высказыванием генсека НАТО, что альянс стремится к улучшению отношений с РФ. Кроме того, за нашу валюту сейчас выступает дорогая нефть. Поэтому несмотря на некоторую нестабильность, по мнению аналитиков банка, у рубля сохраняются неплохие шансы как минимум остаться на текущих уровнях, а сразу после публикации индикаторов по состоянию американского рынка труда перейти к росту.

Дмитрий Бабин из БКС отметил, что утром во вторник рубль укреплялся на позитивном внешнем фоне, активно повышаясь вслед за мировыми рынками и «чёрным золотом». В результате в моменте пара евро-рубль смогла обновить двухмесячный минимум, а пара доллар-рубль приближалась к аналогичному уровню, достигнутому в понедельник.

Как пояснил он, глобальные площадки и нефтяные котировки с начала вчерашней сессии росли, чему способствовало незначительное превышение прогноза индекса деловой активности в производственном секторе КНР.

«Кроме того, аналогичные данные оказались лучше ожиданий в ЕС и в некоторых других крупных государствах Старого Света, а также в экономиках Азиатско-Тихоокеанского региона. Во второй половине дня рубль стал терять свои позиции, однако к вечеру вновь восстановился, закрывшись примерно на том же уровне, что и в понедельник», – резюмировал эксперт.

В краткосрочной перспективе в паре с долларом российская валюта будет находиться в пределах 73,10-73,70, а в паре с евро – в диапазоне 89,40, 90,00.

Прогноз экспертов по курсу валют. Рубль ждет ключевое событие

В свою очередь Михаил Зельцер из BCS Express озвучил прогноз по курсу рубля на первую половину месяца. Как предположил эксперт, российская валюта в паре с американской к середине июня может подорожать до 72,50.

При этом Зельцер напомнил, что в понедельник рубль в моменте обновил локальные максимумы, взяв отметку в 73,10. Правда, сразу после этого началось падение, которое некоторое время продолжалось и во вторник. Как считает эксперт, всему виной волатильность валютного инструмента, которая остается на низком уровне.

«Но ситуация для национальной валюты в целом неплохая. Учитывая, что цены на «чёрное золото» продолжают расти, а глобальные игроки ждут улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном после саммита президентов США и России, высока вероятность, что в ближайшие две недели рубль будет укрепляться и даже возможно сумеет преодолеть отметку в 72,50», – полагает он.

В свою очередь Дмитрий Голубовский из ФГ «Калита-Финанс» пока осторожно оценивает перспективы рубля на середину июня. По его мнению, до оглашения итогов переговоров между Путиным и Байденом никаких серьёзных колебаний в валютных парах не будет. А дальше, как убеждён он, всё зависит от того, о чём смогут договориться лидеры РФ и США.

«Встреча в Женеве – ключевое событие для рубля на перспективу нескольких месяцев. Если саммит улучшит отношения между Москвой и Вашингтоном, то пара доллар-рубль уйдёт в направление 70,00. При негативных же итогах встречи можно ждать существенного ослабления рубля с весьма высокими показателями для курса доллара. На ближайшую же перспективу наш прогноз – 73,00-75,00 руб. за доллар – остаётся в силе», – заявил эксперт.