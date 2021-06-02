Методы борьбы с пандемией и меры поддержки бизнеса в Москве оценили мировые эксперты - заммэра Ефимов

Стратегия действий в период пандемии коронавируса позволила Москве сохранить уровень безработицы на минимальном уровне и не допустить значительного снижения экономических показателей. Таким образом, столице удалось реализовать оптимальный комплекс мер по преодолению последствий пандемии среди девяти мировых мегаполисов. Об этом говорится в исследовании международной компании EY «COVID-19 в мегаполисах мира», сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Авторы исследования изучили, как ограничительные меры и меры поддержки в период пандемии повлияли на деловую активность в 9 крупных мегаполисах мира: Москвы, Лондона, Парижа, Нью-Йорка, Сингапура, Гонконга, Мадрида, Осло и Стокгольма. В исследовании представлена статистика течения пандемии COVID-19, проанализированы этапы введения ограничительных мер, меры поддержки граждан и бизнеса, экономический эффект пандемии, а также каналы информирования населения.

«С начала пандемии для поддержки бизнеса столицы было принято пять пакетов мер поддержки на сумму почти 90 млрд рублей, которыми на сегодняшний день охвачено около 57,6 тысячи организаций. Предпринятые меры позволили столице не только поддержать городскую экономику, но и сохранить инвестиционную и деловую активность. В настоящий момент мы видим, что экономика и потребительский спрос постепенно восстанавливаются: общий оборот предприятий торговли и услуг за четыре месяца этого года составил 4,4 трлн рублей, что выше прошлогоднего уровня аналогичного периода почти на 37%. Также мы наблюдаем позитивную тенденцию на рынке труда: численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, уменьшилась с начала года на 45,8%», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как отмечается в исследовании, Москве, одной из немногих, удалось добиться наиболее сбалансированных результатов среди всех рассмотренных городов. По мнению авторов, оптимальный набор мер – своевременное введение и снятие ограничительных мер, эффективная коммуникационная стратегия и стимулирующие меры поддержки – который позволил столице эффективно преодолеть последствия пандемии и начать процесс восстановления экономики.

«Москве удалось соблюсти баланс между ограничениями и мерами поддержки, при этом сохранив экономический потенциал. Снижение экономики, по предварительным оценкам, составило всего 4%. Меньший экономический спад за счет гибких ограничений был достигнут только в Нью-Йорке (-3,3%) и Стокгольме (-2,8%), но на фоне одних из худших показателей заболеваемости и смертности. В настоящий момент экономика Москвы демонстрирует восстановительный рост», – подчеркнула партнер EY, руководитель направления по оказанию услуг компаниям сектора недвижимости, гостиничного бизнеса и строительства, государственным компаниям в СНГ Ольга Архангельская.

В исследовании подчеркивается, что уровень безработицы в Москве оказался минимальным среди проанализированных городов. Пиковое значение безработицы было зафиксировано в сентябре 2020 года и составило более 223 тыс. человек (около 3%). При этом по состоянию на март 2021 года ситуация нормализуется и приближается к допандемийным значениям (менее 1%).

При этом эксперты также отметили, что финансовые меры поддержки были важны для сохранения бизнеса, однако с переходом экономики в удаленный формат важной оказалась и помощь в адаптации и трансформации бизнеса для эффективной работы онлайн. Москва и Нью-Йорк, которые активно предлагали такие немонетарные меры поддержки после ослабления ограничений смогли быстрее начать процесс восстановления своих экономик.