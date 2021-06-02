Международная выставка и форум RENWEX-2021 пройдут 22-24 июня 2021 года в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

Целью мероприятия является создание условий для выработки фундаментальных инструментов взаимодействия и эффективной работы внутри отрасли, что выражает девиз выставки: «‎Создаем будущее возобновляемой энергетики вместе!».‎

Среди актуальных тем отраслевой повестки, освещаемых на выставке и форуме – водородная энергетика, геотермальная энергетика и гидроэнергетика, микрогенерация, биотопливо, солнечные и ветряные электростанции, электротранспорт. Ключевыми драйверами растущего внимания к тематике ВИЭ стали как глобальная актуализация климатической повестки, так и необходимость снижения стоимости производства и внедрения возобновляемых источников.

В ходе форума и выставки будет осуществляться продвижение инновационных российских и зарубежных технологий в области возобновляемой энергетики и экологического машиностроения.

Выставка RENWEX представляет собой уникальную синергию коммуникационных и деловых элементов, совместно создающих комфортную среду взаимодействия между потребителями и производителями ВИЭ. Мероприятие помогает развиваться как начинающему свой рост бизнесу, так и уже состоявшимся участникам рынка возобновляемой энергетики.

Предыдущая выставка продемонстрировала впечатляющие результаты в качестве эффективного пространства налаживания деловых коммуникаций, что говорит об успешности выставки, как связующего звена между игроками в сфере ВИЭ и теми, кто заинтересован в этом новом направлении энергетики.

В RENWEX принимают участие основные действующие лица отрасли – представители бизнес-сообщества, профильных государственных и исследовательских организаций. В прошлом году экспозиция получила интернациональный характер: в ней приняли участие 63 компании из 9 стран: Австрии, Германии, Китая, Нидерландов, России, Словакии, Турции, Франции и Швейцарии. В свою очередь, посетители представляли 42 страны. Деловая программа включала в себя 13 мероприятий, в которых приняли участие более 120 спикеров и 2000 делегатов.

Программа форума в 2021 году будет состоять из восьми основных блоков и десяти тематических сессий, среди которых: цифровизация энергетики и энергоэффективность; нормативно-правовое регулирование и международное сотрудничество; декарбонизация и энергопереход; водородная стратегия; микрогенерация; ветроэнергетика; солнечная энергетика и электротранспорт.

Присутствие компаний, за последнее время вызвавших к себе интерес внутри отрасли, позволит посетителям познакомиться и углубить понимание рынка электромобилей. Детально будут рассмотрены перспективы и вызовы внедрения автомобилей на водородном топливе, проблемы транспортировки и хранения водорода, а также высокие издержки его производства по сравнению с другими источниками энергии и прочие особенности рынка водородной энергетики.

В работе выставки и форума примут участие представители органов государственной власти, бизнес-сообщества, экспертных и общественных организаций, консалтинговых компаний и финансовых институтов, а также ведущих СМИ.

Организатором выставки и форума RENWEX 2021 выступает АО «ЭКСПОЦЕНТР» под патронатом ТПП РФ.

Стратегическим партнером выставки и форума является Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).

Более подробную информацию можно получить в организационном комитете мероприятия.

Официальный сайт проекта: renwex.ru